Това ли е най-голямата златна монета в света

З латото отдавна е основен източник за пари. Въпреки това, тъй като златните монети сега рядко се използват в циркулираща валута, монетните дворове трябва да произвеждат тези впечатляващи неконвенционални пари в брой – много от тях са законно платежно средство.

Най-голямата златна монета в света тежи 1 тон. Златната монета Австралийско кенгуру е произведена от монетния двор на Пърт в Западна Австралия през 2011 г. Както подсказва името, тази монета тежи 1 тон (2200 паунда) – приблизително колкото теглото на 11 истински кенгура – и се състои от 99,99% чисто злато.

Произведена, за да демонстрира серията златни монети кенгуру на монетния двор, започнала през 1989 г., монетата има номинална стойност от 1 милион австралийски долара (648 000 щатски долара), което я прави най-голямата монета в света и законно платежно средство.

The Largest Gold Coin In The World Is 1 Tonne Of Legal Tenderhttps://t.co/orOEAQfXRt