Торнадо, сняг и жертви: Мощни бури връхлетяха САЩ (ВИДЕО)

Ю жните части на САЩ бяха връхлетени във вторник от бури, придружени на места с торнадо, а Средният Запад е блокиран от снеговалежи. Бурите се придвижват на изток-североизток, предаде Асошиейтед прес.

Времето се отрази и на предизборната кампания, като в щата Айова бяха отменени прояви на лагера на бившия президент Доналд Тръмп.

Говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер заяви на брифинг във вторник, че зимните бури продължават да са заплаха в различни части на САЩ.

Най-малко три смъртни случая се дължат на бурята, връхлетяла Флорида и части от Алабама и Джорджия с ветрове със скорост 55 мили в час (88 км/ч) и градушки. Националната метеорологична служба потвърди и появата на няколко торнада. Порив на вятъра от 106 мили в час (171 км/ч) е регистриран преди разсъмване близо до брега в окръг Уолтън, Флорида. Снимки показват нанесени щети в къмпинг и парк за кемпери.

🫣🫣📽️🎞️ Consequences of a tornado in Panama City

Florida, USA, 01/09/2024🎞️👀 pic.twitter.com/RsvAeOx0ni — 🌕 Mister_Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 10, 2024

Във Флорида са докладвани наранявания, свързани с бурята, но няма смъртни случаи. В района на Панама Сити Бийч има отнесени части от покриви, разхвърляни мебели, огради и отломки, както и къща, която се е наклонила настрани и се е облегнала на друга къща. В окръг Бей са регистрирани множество торнада, съобщиха местните власти.

Силен дъжд в щата Джорджия спря за известно време въздушния трафик на най-натовареното летище в Атланта и предизвика наводнения. Над 80 училища отмениха учебните занятия изцяло, а други преминаха на дистанционно обучение или започнаха по-късно.

Дъждът и силният вятър принудиха самолета на вицепрезидентката Камала Харис да се отклони от маршрута си, съобщи АП.

Над 200 000 души са без електричество във Флорида, Алабама и Джорджия, а в Северна Каролина – близо 150 000.

В Северна Каролина е загинал един човек, а други двама са в критично състояние, след като торнадо е връхлетяло парк за мобилни домове в град Клермонт. В Скалистите планини съборени електропроводи затвориха и в двете посоки една от най-натоварените магистрали в страната. Губернаторът на Северна Каролина Рой Купър обяви извънредно положение преди пристигането на бурята, а някои училища отмениха учебните занятия или затвориха по-рано.

🚨 Deadly Storms 🚨

Panama City Beach in Florida has taken a big hit by a tornado from a massive storm system that rolled through the southeast. #Tornado #PanamaCityBeach pic.twitter.com/d6BX7w6N2T — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) January 9, 2024

В Средния Запад натрупа 30-сантиметра сняг в обширна област - от югоизточно Колорадо до горния полуостров на Мичиган. Това включва западен Канзас, източна Небраска, големи части от Айова, северната част на Мисури и северозападен Илинойс, съобщи синоптик от Националната метеорологична служба.

Очаква се снежната буря да се придвижи от Средния запад на изток и североизток с комбинация от сняг, дъжд и силен вятър.

What a stunning extratropical cyclone in the eastern #USA & the snow it left behind. Truly a marvelous view from above. #USAwx #winterwx #severewx pic.twitter.com/Ismiu7UXoH — Vortix (@VortixWx) January 9, 2024

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи вече обяви извънредно положение в щата и предупреди жителите да не подценяват бурята.

В Ню Йорк властите започнаха да евакуират близо 2000 мигранти, които бяха настанени в обширен комплекс от палатки на бивше летище в отдалечен район на Бруклин.

В части на Аризона студеният фронт свали температурите под нулата, а Националната метеорологична служба съобщи, че в северна Аризона са измерени минус 17 градуса.