Свят

Торнадо удари Оклахома: Сериозни разрушения в Инид, затвориха авиобаза „Ванс“

Стихията премина през жилищни райони и колежи в град Инид; властите предупреждават за критична ситуация в четири щата

24 април 2026, 13:17
Снимката е илюстративна   
Източник: istock

Т орнадо нанесе щети на домове и засегна военновъздушна база в Инид, Оклахома, съобщи местният шериф. Към момента няма данни за пострадали.

Голямо торнадо удари град Инид в четвъртък вечерта в момент, когато заплахата от опасни метеорологични условия се разпростря от Тексас до Големите езера, съобщиха от Националната метеорологична служба.

Според метеорологичната служба стихията е преминала през Инид и се е насочила към близкия град Феърмонт. Торнадото е засегнало военновъздушната база „Ванс“ в Инид, съобщи шериф Лу Валарио от окръг Гарфийлд в интервю за местната телевизия KOCO.

Местните медии съобщават, че торнадото е преминало през жилищен район, летище и районите на няколко колежа.

Шериф Валарио заяви, че много домове са повредени, въпреки че властите все още нямат точен брой. Към момента няма постъпили доклади за ранени хора, добави той.

Метеорологичната служба предупреди за „особено опасна ситуация“, което е индикация за възможни силни и разрушителни торнада в окръг Гарфийлд. Късно в четвъртък десетки предупреждения за торнадо останаха в сила в щатите Оклахома, Канзас, Айова и Небраска.

Ситуацията продължава да се развива.

Източник: apnews.com/nytimes.com    
Окончателно решение срещу предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

Новият биографичен филм „Майкъл“ предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

Коментарът му във Facebook е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера"

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно

Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

Събитието ще събере на една сцена хора от различни професионални области, обединени от общото – личен избор да останат, да се върнат или да се развиват в България

Чудото в „Пирогов“: 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

След сложна операция на прешлените и интензивно лечение, лекарите вдигнаха на крака младия спортист, приет с парализа и тежка гръбначна травма

Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн, сподели рядка снимка на легендарния актьор за рождения му ден, давайки на феновете интимен поглед към неговото уединение, докато едновременно с това разтърси Холивуд с остро есе срещу културата на статуса

Непълнолетно момиче припадна след побой във Велико Търново

Сигнал в полицейското управление в града е получен в четвъртък вечер

Учени от военния сектор на Китай умират един след друг при странни обстоятелства

В същото време САЩ разследват 11 случая на изчезнали и починали експерти в ядрената и космическата отбрана, докато Тръмп предупреждава за „чужда операция“

Съперничеството в The Floor достига точка на кипене

Какви сблъсъци очакват участниците? – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

За първи път в България: Представят експозиция на Салвадор Дали в Перник

Това е най-мащабното досега представяне на творчеството на Салвадор Дали у нас и включва над 300 произведения, като над 100 от тях са оригинали

Запознайте се с Ахмад Вахиди, генералът в сянка, който реално управлява Иран — и най-голямата пречка за мира пред Тръмп

Докато Вашингтон търси мир, генерал Ахмад Вахиди поема контрола над Техеран, изолира умерените и затяга хватката на Гвардейците върху преговорите

Блясък и стил в Ню Йорк: Хейли Бийбър заслепи със сребърна рокля на галата Time 100

Хейли Бийбър засенчи холивудските звезди на галата Time 100 в Ню Йорк. Моделът впечатли със сребърна визия, превръщайки се в център на вниманието сред знаменитости като Кейт Хъдсън и Дакота Джонсън на червения килим през 2026 г.

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Амая дебютира в музиката: Криско пусна първата песен на дъщеря си

Edna.bg

На 84 и все така недостижима! Истината за Барбара Стрейзънд, която малцина знаят

Edna.bg

Голямо спортно събитие на 25 и 26 април в Асеновград

Gong.bg

Аржентина обяви контрола с България

Gong.bg

Съдът окончателно отказа да освободи предсрочно от затвора Евелин Банев - Брендо

Nova.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg