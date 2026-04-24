Торнадо удари Оклахома: Сериозни разрушения в Инид, затвориха авиобаза „Ванс“

Т орнадо нанесе щети на домове и засегна военновъздушна база в Инид, Оклахома, съобщи местният шериф. Към момента няма данни за пострадали.
Голямо торнадо удари град Инид в четвъртък вечерта в момент, когато заплахата от опасни метеорологични условия се разпростря от Тексас до Големите езера, съобщиха от Националната метеорологична служба.
BREAKING: Major damage in southeast Enid, OK after a large tornado moved through the area.
Според метеорологичната служба стихията е преминала през Инид и се е насочила към близкия град Феърмонт. Торнадото е засегнало военновъздушната база „Ванс“ в Инид, съобщи шериф Лу Валарио от окръг Гарфийлд в интервю за местната телевизия KOCO.
Местните медии съобщават, че торнадото е преминало през жилищен район, летище и районите на няколко колежа.
Шериф Валарио заяви, че много домове са повредени, въпреки че властите все още нямат точен брой. Към момента няма постъпили доклади за ранени хора, добави той.
Метеорологичната служба предупреди за „особено опасна ситуация“, което е индикация за възможни силни и разрушителни торнада в окръг Гарфийлд. Късно в четвъртък десетки предупреждения за торнадо останаха в сила в щатите Оклахома, Канзас, Айова и Небраска.
🚨 INSANE: Video of the tornado that SLAMMED into Vance Air Force Base in Enid, OK filmed from an airliner at 30,000 feet
Ситуацията продължава да се развива.