10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Д есет души са загинали и 33 са изчезнали след внезапни наводнения в северозападната китайска провинция Гансу, съобщиха държавните медии.

„От 7 август продължителни проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения. Към 15:30 ч. на 8 август 10 души са загинали, а 33 са в неизвестност“, съобщи държавната телевизия CCTV.

Китайският президент Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора, предаде АФП.

Поради „честото възникване на екстремни метеорологични явления“ Си е наредил на всички региони „решително да преодолеят самодоволството“ и да засилят усилията за идентифициране на рисковете, добави телевизията.

Кадри, споделени от китайските пожарни служби в Weibo, показаха спасители, които направляват хора през бурни сиви води в село.

А снимки, публикувани от правителството на Гансу, показаха пътища, покрити с тиня и големи камъни.

Природните бедствия са често явление в Китай, особено през лятото, когато в някои региони вали проливен дъжд, а други се изпечат от жегата.

Проливните дъждове в северната част на Пекин отнеха живота на 44 души миналия месец, като най-тежко засегнати бяха селските предградия на столицата.

Китай е най-големият емитер в света на парникови газове, които водят до климатични промени и допринасят за по-честите и интензивни екстремни метеорологични явления.

Но страната е и световна сила в областта на възобновяемата енергия, която си е поставила за цел да превърне огромната си икономика в въглеродно неутрална до 2060 г.