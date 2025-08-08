Свят

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора

8 август 2025, 13:04
10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай
Източник: Istock

Д есет души са загинали и 33 са изчезнали след внезапни наводнения в северозападната китайска провинция Гансу, съобщиха държавните медии.

„От 7 август продължителни проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения. Към 15:30 ч. на 8 август 10 души са загинали, а 33 са в неизвестност“, съобщи държавната телевизия CCTV.

Китайският президент Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора, предаде АФП.

Поради „честото възникване на екстремни метеорологични явления“ Си е наредил на всички региони „решително да преодолеят самодоволството“ и да засилят усилията за идентифициране на рисковете, добави телевизията.

Кадри, споделени от китайските пожарни служби в Weibo, показаха спасители, които направляват хора през бурни сиви води в село.

А снимки, публикувани от правителството на Гансу, показаха пътища, покрити с тиня и големи камъни.

Природните бедствия са често явление в Китай, особено през лятото, когато в някои региони вали проливен дъжд, а други се изпечат от жегата.

Проливните дъждове в северната част на Пекин отнеха живота на 44 души миналия месец, като най-тежко засегнати бяха селските предградия на столицата.

Китай е най-големият емитер в света на парникови газове, които водят до климатични промени и допринасят за по-честите и интензивни екстремни метеорологични явления.

Но страната е и световна сила в областта на възобновяемата енергия, която си е поставила за цел да превърне огромната си икономика в въглеродно неутрална до 2060 г. 

Източник: БГНЕС    
Наводнения Гансу Китай Жертви Екстремно време Си Цзинпин Спасителни операции Природни бедствия Климатични промени Проливни дъждове
Последвайте ни

По темата

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

Разбиха „Хелс Енджълс“ - 13 души са задържани след акцията във Велико Търново

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 6 минути

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

,

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

България Преди 35 минути

Тя може да замени парите в брой и да се ползва при липса на интернет

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

България Преди 1 час

То излязло внезапно от спрян на пътя микробус

,

Много нови милионери в кредити и депозити у нас

България Преди 1 час

Малките влогове и заеми намаляват

Джак Никълсън

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

Свят Преди 1 час

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

.

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Свят Преди 2 часа

Подходът на американския държавен глава е наивен, смята бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Свят Преди 2 часа

Ходът на Израел да поеме контрола над град Газа предизвика остри критики на световните лидери

Тръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за приема на студенти

Тръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за приема на студенти

Свят Преди 2 часа

Президентът инструктира министерство да подобри системата по събиране на информация по този въпрос

<p>Пуснаха GPT-5 - невероятната суперсила, която следи всяка твоя дума</p>

OpenAI пусна дългоочаквания GPT-5 AI: Като експерт с докторска степен

Свят Преди 2 часа

„Това е невероятна суперсила, достъпна на момента“

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

България Преди 2 часа

16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село

<p>Детска игра е причината за пожара&nbsp;в Шуменското плато</p>

Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато

България Преди 2 часа

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали

ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си за контрол над Газа

ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си за контрол над Газа

Свят Преди 2 часа

Това заяви ръководителят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк

.

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

България Преди 2 часа

Асоциацията на прокурорите и МВР виждат разпоредбата по различн начин

<p>Кои са изключенията от двойното изписване на цените?</p>

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

България Преди 2 часа

Все пак, законът предвижда някои изключения и отсрочки, за да даде време на определени групи търговци и услуги да се адаптират. Ето кои са те

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Свят Преди 2 часа

Властите алармират, че броят на свръхдозите и смъртните случаи, причинени от употребата на нитазени, се е увеличил

,

Изпотрошиха кола и апартамент на плевенчанка, задържани са мъж и жена

България Преди 3 часа

При огледа е установено, че са нанесени сериозни щети

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Официално: Берое привлече заместник на Годой

Gong.bg

Арсенал отмъква Адемола Лукман под носа на Интер?

Gong.bg

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

Nova.bg

Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново

Nova.bg