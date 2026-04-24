Торнадо премина през военновъздушната база "Ванс" в Оклахома

Т орнадо премина през района на военновъздушната база "Ванс" в град Енид, щата Оклахома. В резултат на силните бури са нанесени сериозни щети, има ранени и са проведени спасителни операции. Това съобщава USA Today.
Според данни на Националната метеорологична служба (National Weather Service) е регистрирано „силен торнадо“ в 20:21 ч. местно време в южната част на Енид, което се е придвижвало към района на Феърмонт. По-късно е потвърдено и второ торнадо в 20:40 ч. в югоизточната част на града.
Terrible tornadoes tonight in northern OK. This was just west of Braman just after 7 pm. Now the south side of Enid and Vance Air Force Base has been hit by strong tornado. Please be praying for those impacted and those responding. #koco5 @koconews #okwx pic.twitter.com/WYgf5h5Lff— Michael Armstrong (@KOCOMichael) April 24, 2026
Местните власти съобщават за най-малко 10 ранени в района на Енид. Няма данни за загинали към ранните часове на 24 април. По информация на шерифа на окръг Гарфийлд Кори Ринк има сигнали за хора, блокирани в жилищата си, като спасителни екипи са били изпратени на място.
Медии, сред които KOCO-TV, съобщават за значителни разрушения на територията на военната база. Докладвани са съборени покриви, разрушени домове и прекъснати електропроводи.
Губернаторът на щата Кевин Стит заяви, че е разговарял с местните власти в Енид и е обещал съдействие от страна на щата.
BREAKING: Tornado emergency issued for violent tornado near Enid Air Force Base in Oklahoma pic.twitter.com/t9Aya7m2HD— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 24, 2026
„Моля, присъединете се към мен в молитвите за общността на Енид, която беше сериозно засегната от торнадото тази нощ“, написа той в социалната мрежа X. „Мислите ми са с всички във военновъздушната база „Ванс“ и околните райони.“
Please join me in praying for the Enid community, which has been severely impacted by tonight’s tornado.— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) April 24, 2026
I have spoken with Enid’s local leaders and will continue working with them as they assess the damage and identify needs.
My prayers are with everyone on Vance Air Force…
Местните власти призоваха жителите да избягват най-засегнатите райони, за да бъде осигурен достъп на спасителните и аварийни екипи, както и на екипите за възстановяване на електрозахранването.