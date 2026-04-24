Торнадо премина през военновъздушната база "Ванс" в Оклахома

Силни бури причиниха щети и спасителни операции в северната част на щата

24 април 2026, 19:28
Т орнадо премина през района на военновъздушната база "Ванс" в град Енид, щата Оклахома. В резултат на силните бури са нанесени сериозни щети, има ранени и са проведени спасителни операции. Това съобщава USA Today.

Според данни на Националната метеорологична служба (National Weather Service) е регистрирано „силен торнадо“ в 20:21 ч. местно време в южната част на Енид, което се е придвижвало към района на Феърмонт. По-късно е потвърдено и второ торнадо в 20:40 ч. в югоизточната част на града.

Местните власти съобщават за най-малко 10 ранени в района на Енид. Няма данни за загинали към ранните часове на 24 април. По информация на шерифа на окръг Гарфийлд Кори Ринк има сигнали за хора, блокирани в жилищата си, като спасителни екипи са били изпратени на място.

Медии, сред които KOCO-TV, съобщават за значителни разрушения на територията на военната база. Докладвани са съборени покриви, разрушени домове и прекъснати електропроводи.

Губернаторът на щата Кевин Стит заяви, че е разговарял с местните власти в Енид и е обещал съдействие от страна на щата.

„Моля, присъединете се към мен в молитвите за общността на Енид, която беше сериозно засегната от торнадото тази нощ“, написа той в социалната мрежа X. „Мислите ми са с всички във военновъздушната база „Ванс“ и околните райони.“

Местните власти призоваха жителите да избягват най-засегнатите райони, за да бъде осигурен достъп на спасителните и аварийни екипи, както и на екипите за възстановяване на електрозахранването.

Източник: USA Today    
