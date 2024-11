Топ 5 неудобни момента от последния мандат на Доналд Тръмп

Д окато Доналд Тръмп се завръща в Белия дом, запомнящи се моменти от последното му президентство се появиха отново в социалните медии, тъй като мнозина очакваха подобни лудории от противоречивия лидер, който се върна в Овалния кабинет с повече криминални присъди от всеки друг президент в историята на САЩ.

Ето някои от най-неудобните моменти от последния мандат на Тръмп:

Бутане на служители на НАТО на първата му среща на върха

Новоизбран и готов да представлява САЩ на световната сцена, президентът Доналд Тръмп избра не толкова фин начин да се придвижва. На срещата на върха на НАТО през 2017 г. в Брюксел републиканецът беше видян да удря ръката на премиера на Черна гора Душко Маркович и да го дърпа назад, за да бъде по-напред.

Кадрите, които станаха популярни в социалните медии и бяха възприети като глобален срам, също показаха как Тръмп уверено оправя костюма си след блъскането. Шокирани от хода му, лидерите на НАТО бяха забелязани да прикриват слаби усмивки.

Инжекции с белина за Covid-19

В пика на пандемията от COVID през 2020 г. Тръмп предложи на медицинската общност да проучи начин за облъчване с мощна светлина на тялото, за да убие по някакъв начин вируса, след като чу експерт да казва, че вирусът на Covid-19 не може да оцелее дълго на слънчева светлина.

„Да предположим, че ударим тялото с огромна – независимо дали е ултравиолетова или просто много мощна светлина. Да предположим, че сте внесли светлината в тялото, което можете да направите или през кожата, или по някакъв друг начин“, беше чут да казва той.

След това той направи крачка напред със странните си предложения, като предложи да се инжектира белина или изопропилов алкохол във вените, за да се убие вирусът. „Виждам дезинфектанта, който го нокаутира за минута, една минута. И има ли начин да направим нещо подобно чрез инжектиране вътре или почти почистване? Както виждате, то попада в белите дробове“, каза той.

Лекарите побързаха да опровергаят твърденията му и предупредиха американците да не инжектират или поглъщат белина или химикали, тъй като това би било фатално.

McDonald's в Белия дом

Ако сте поканени на вечеря в Белия дом, бихте очаквали най-луксозното и пищно хранене в живота си. Но през 2019 г. Тръмп доказа, че това предположение е грешно, след като сервира бързо хранене, включително бургери и пържени картофи от McDonald's, Wendy's и Burger King, на футболния отбор на университета Clemson.

Тъй като персоналът на Белия дом беше разпуснат поради спиране на работата на правителството, президентът се зае сам да подготви менюто за вечерята. Милиардерът дори се похвали, че лично е платил цялата вечеря.

Хвърляне на кухненски ролки по жертвите на урагана

През 2017 г. Пуерто Рико беше опустошен от урагана "Мария". Президентът Доналд Тръмп се срещна с оцелелите и им помогна да разпределят доставките. Той обаче избра необичаен начин за това.

Визуални снимки от място показаха как президентът хвърля кухненски ролки към пуерториканци, които чакаха да хванат доставките с протегнати ръце. След това той започна да събира кутии с храна и пакет батерии и ги подаде на произволни хора в стаята и се ръкува с тях.

Нарича африканските държави "скапана дупка"

По време на среща със законодатели през 2018 г. Тръмп постави под въпрос защо Съединените щати биха искали да имат имигранти от Хаити и африканските нации, като ги определи като „скапани дупки“.

„Защо имаме всички тези хора от скапаните дупки, които идват тук?“ Тръмп каза, според доклад на Washington Post.

Въпреки че беше записано, че го каза, по-късно той отрече да използва термина и каза, че е използвал само груб език.

