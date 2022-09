Илон Мъск не хареса "Пръстените на властта": Толкин се обръща в гроба

И лон Мъск коментира обявения за най-скъп сериал в света: "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта".

Мъск написа в Twitter, че Толкин, авторът на поредицата "Властелинът на пръстените", се "обръща в гроба" заради адаптацията на Amazon Prime.

Tolkien is turning in his grave