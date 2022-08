Завладяващ и ужасяващ: "Домът на дракона" счупи рекорд с почти 10 млн.зрители

К олкото завладяващ, толкова и ужасяващ. Tой е като плейлист с най-големите хитове на Вестерос. Светът на Джордж Р. Р. Мартин се завръща на екраните с пълна увереност и дързост, пише The Guardian.

Три години след края на "Игра на тронове": Представиха "Домът на дракона" (ВИДЕО)

Първата серия от поредицата House of the Dragon ("Домът на дракона")

постави рекорди по гледаемост още с премиерния си епизод. Tя е привлякла 9,986 млн. зрители от телевизионното излъчване в HBO и стрийминг платформата, съобщава Warner Bros. Discovery.

Така House of the Dragon ("Домът на дракона") стана най-гледаната премиера в историята на телевизионния канал и стрийминг съдържанието, включително преди обединението на HBO GO и HBO Now в HBO Max.

Дебютът надмина премиерата на Game of Thrones ("Игра на тронове") през 2011 г.,

който събра 4,2 милиона зрители.

Началният епизод на "Домът на дракона" е впечатляващ. В продължение на един час той събира всичко, което направи предшественика му Game of Thrones ("Игра на тронове"), такъв титан на малкия екран, особено когато беше в разцвета си.

"Това е плейлист с най-големите хитове на Вестерос в най-меката му форма", твърди кинокритикът Ребека Никълсън.

Членовете на семейството дават обещания, които не могат да спазят, като заговорничат и се предават един друг, тайно и наяве.

Той е колкото завладяващ, толкова и ужасяващ. Като предистория на "Игра на тронове",

той започва 172 години преди раждането на Даенерис Таргариен и е хроника на падането на династията Таргариен, макар че след първите шест епизода на кавги и интриги, истинският въпрос е как е възможно да са необходими два века, за да се срине.

Сериалът започва в стила на "крал Лир" с избора пред проваления крал за негов наследник и именно наследяването е нишката, която държи всичко заедно.

Епизоди от първи до пети са посветени на младата принцеса Ренира (в ролята Мили Алкок),

единственото дете на крал Визерис I (Пади Консидайн). Ренира е силна, амбициозна и смела тийнейджърка и би била идеалната наследница, ако не беше фактът, че лордовете вече са дали ясно да се разбере, че традицията изисква крал, а не кралица, на Железния трон. В този свят кралските жени са машини за размножаване и разменни монети. "Радвам се, че не съм жена", казва един от мъжките персонажи по-късно в поредицата. Това би могло да бъде слоганът на целия сериал.

"Игра на тронове" процъфтяваше благодарение на силата на своите злодеи много повече, отколкото

на добродетелите на героите си, а Мат Смит изиграва братът на Ренира, Демон, като суетен и озлобен човек, който въпреки това не може да предаде фамилията си. Със сигурност той е женомразец и садист, но до шести епизод е единственият наистина подъл главен играч в Кралски чертог.

"Домът на дракона" не бърза да поднесе на зрителите главните си злодеи.

Отчасти, защото това е една по-зряла версия на този свят. Ако използваме думите на Елвис Пресли, това са малко повече разговори и малко по-малко действие.

Филмът е изключително богат на кадри и има фокус върху разказа,

който е необходим, като се има предвид огромния брой герои.