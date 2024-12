Мохамед Башир е назначен за временен премиер на Сирия

М охамед Башир заяви, че е бил назначен за премиер на преходното правителство на Сирия, за срок до 1 март 2025 г., предаде Ройтерс, като цитира негово изявление по телевизията.

#Syria Rebels has appointed Mohamed Al Bashir to form a transitional government in #Syria. pic.twitter.com/6PxLyVmbgX