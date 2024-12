Новият лидер на Сирия има две лица – кое от тях ще поведе страната към бъдещето?

В неделя сутринта, 42-годишен мъж в зелена военна униформа, влезе в джамията на Омаядите в Дамаск и отправи послание към малка група хора, сирийската нация, региона и света. На фона на великолепните декорации на джамията, Ахмед ал-Шараа обяви падането на режима на Асад като „победа за ислямската нация“ и призова за размисъл и молитва.

„Напуснах тази земя преди повече от 20 години, а сърцето ми копнееше за този момент,“ каза той. „Седнете тихо, братя мои, и помнете Всемогъщия Бог.“

Syrian revolutionary leader Ahmed Al-Sharaa (Al-Joulani):



We will not hesitate to hold accountable the criminals, murderers, security and army officers involved in torturing the Syrian people.



We will pursue war criminals and demand them from the countries to which they fled so… pic.twitter.com/o5SE3DuA52