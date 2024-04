Съдът назначи попечител на Ален Делон, ще се грижи за финансите му

Ф ренският актьор Ален Делон, който е на 88 години и е тежко болен, е поставен под "засилено попечителство" в четвъртък от съд, предаде АФП.

На практика тази мярка "означава, че той вече няма пълна свобода да управлява имуществото си и да взима решения, а също така дава възможност да се управляват някои медицински въпроси, които го засягат", допълва източник, запознат със случая.

A French judge is reported to have placed screen legend Alain Delon under reinforced legal guardianship, a source close to the case and a judicial source have said. https://t.co/aXKcOEtnrG