"Искам да умра, животът свърши": Тъжната изповед на Ален Делон

Д окато децата му водят война от няколко седмици насам, здравословното състояние на Ален Делон продължава да дава поводи за безпокойство. Когато през юли миналата година жандармеристите от Секцията за изследвания го посетиха в дома му в Души, те откриват актьора много слаб и неспособен да формира последователни изречения, разкри Le Parisien, цитиран от DarikNews.bg.

Пред общопрактикуващия си лекар, дошъл да прегледа звездата, чието здравословно състояние се влошаваше след инсулта през 2019 г., той заявил: "Искам да умра, животът свърши".

Alain Delon: Tragic finale as film great's family is torn apart https://t.co/cqkvosZL4t