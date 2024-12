Германия: Той ни познава добре, Путин знае как да ни прониже

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че Германия трябва да бъде готова да противодейства на всякакви хибридни атаки от Русия, които включват кампании в социалните медии, предназначени да помогнат на крайнодесните и популистките партии, предаде ДПА.

„Путин участва в хибридни атаки и особено Германия е на фокус“, каза Писториус пред вестниците от медийната група „Функе“ (Funke Mediengruppe) в публикувано днес становище.

„Той ни познава добре, Путин знае как да ни прониже“, добави министърът на отбраната, който е социалдемократ. „Като пренебрегваме тази заплаха, защото ни кара да се чувстваме неудобно, няма да я направим по-малка, а по-скоро по-голяма“, е оценката на Писториус.

Русия обвини Берлин в нарушаване на договора за Oбединение на Германия

Хибридната атака е вид кибератака, при която злонамерен играч използва повече от един инструмент, за да влезе в устройство или мрежа или да извърши някакъв друг вид нападение, отбелязва ДПА.

Писториус предположи, че атаките ще засягат инфраструктурата на Германия, енергийните доставки, дейностите в Северно и Балтийско море и ще предизвикват нарушения във въздушното пространство.

„Има и кампании в социалните медии, намеса в предизборни кампании и финансиране на гласове, като [крайнодясната „Алтернатива за Германия“] АзГ и [популисткия Алианс на Сара Вагенкнехт] Бе Ес Ве, които твърдят, че не става въпрос за нашата собствена защита, а че вървим към война с Русия“, каза Писториус.

