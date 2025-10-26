България

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление, заяви той

26 октомври 2025, 09:59
„Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на депутата Делян Пеевски. Това обяви в ефира на NOVA съпредседателят на партията Божидар Божанов. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари.

„Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно“, заяви Божанов.

От формацията вече са подали сигнал и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за несъответствие от около 100 милиона лева между средствата, които фирмите, свързани с Пеевски, декларират, и това, което самият той посочва като получени доходи.

„Основната нелегитимна власт, която натрупа Пеевски, беше между 2017 и 2021 година“, подчерта Божанов.

По думите на Божанов в бъдеще управлението на страната неминуемо ще бъде коалиционно. От партията вече са започнали разговори за приоритети, около които би могло да се формира управление.

„Борисов знае какви са нашите условия – те бяха премахнати от коалиционното споразумение впоследствие. Липсват 5–6 точки, свързани именно с Пеевски“, каза той.

Божанов допълни, че ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление.

Според него партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори.

Божанов припомни, че преди три месеца партията е внесла законопроект за прилагане на санкциите по закона „Магнитски“ в България, съобразен с Конституцията, но той не е бил подкрепен от „Възраждане“.

„Не знам защо тогава не го подкрепиха, а сега предлагат свой законопроект“, посочи Божанов.

По отношение на наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл“, Божанов заяви, че първо трябва да бъдат изслушани компетентните институции, които разполагат с пълната информация.

„Очакваме парламентът и правителството да държат обществото информирано дали цените на горивата ще се покачат. "Лукойл" трябва да има нов купувач – западен инвеститор, но Пеевски трябва да остане настрана от този процес“, подчерта той.

Източник: NOVA    
Божанов ПП-ДБ предсрочни избори НС
