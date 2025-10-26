Свят

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности

26 октомври 2025, 15:22
Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт
Източник: БТА

П олският премиер Доналд Туск заяви, че не очаква траен мир в Украйна, докато руският президент Владимир Путин е на власт, предаде ДПА.

Конфликтът заплашва да се превърне в "постоянна война завинаги", ако нещо драстично не се промени в Русия, обобщи Туск в публикувано днес интервю за британския вестник "Сънди таймс".

"Сега основният въпрос е колко жертви ще видим. Не се съмнявам, че Украйна ще оцелее като независима държава", каза още полският премиер.

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности, не на последно място заради новите санкции на САЩ срещу нейни петролни компании.

"Руснаците обаче имат голямо предимство пред Запада и Европа в частност. Те са готови да се бият... във военно време това е абсолютно решаващият въпрос", каза Туск.

Туск предупреди Великобритания да не се поддава на "сладката илюзия", че войната срещу Украйна е далеч. Русия може да достигне всяка европейска столица, включително Лондон, с балистични ракети с ядрени бойни глави.

Вече сме изложени на масирани атаки в киберпространството, добави полският министър-председател.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Доналд Туск Война в Украйна Владимир Путин Постоянна война Икономически санкции Заплаха за Европа
Последвайте ни

По темата

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Песков: Некоректно е да се говори за

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

България Преди 42 минути

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

България Преди 1 час

Случаят е от частен имот в село Тенево

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Любопитно Преди 1 час

Подробности може да научите в следващите редове

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

България Преди 2 часа

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Свят Преди 2 часа

Новината не се хареса на българския туристически бранш

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Свят Преди 3 часа

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

Свят Преди 3 часа

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 4 часа

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

България Преди 4 часа

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Свят Преди 4 часа

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени

<p>Биков за санкциите срещу &bdquo;Лукойл&ldquo;: Ситуацията е сложна</p>

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

България Преди 5 часа

Надявам се да не се стига до крайни ситуации, заяви депутатът

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

<p>Русия успешно&nbsp;тества &quot;непобедимата&quot; междуконтинентална ракета &quot;Буревестник&quot; (СНИМКИ)</p>

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Свят Преди 5 часа

„Буревестник“ е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

България Преди 5 часа

ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление, заяви той

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

България Преди 6 часа

За инцидента съобщи д-р Александър Оскар в публикация във Facebook

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Най-култовите цитати от "Приятели"

Edna.bg

Лора Каравелова - момичето, което умря от любов

Edna.bg

НА ЖИВО: Мъри и Гьозтепе гостуват на шампиона Галатасарай, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Кристъл Палас, съставите

Gong.bg

БСП прие ротацията на председателя на НС

Nova.bg

Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията

Nova.bg