България

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева

26 октомври 2025, 15:16
Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман Ал Сауд ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“. Това съобщава прессекретариатът на държавния глава.

Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие, пише в съобщението.

На 27 октомври, понеделник, президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще бъде в българското посолство в Рияд.

Във вторник Румен Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. В рамките на международното събитие той ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

„Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, фокусирана върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация Vision 2030, уточниха от прессекретариата на държавния глава..

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

По-рано този месец делегация на МВР, представена от директора на Главна дирекция “Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров, участва в конференция на Интерпол на тема "За бъдещето на полицията". Форумът се проведе в Рияд.

Източник: Нелли Желева/БТА    
Румен Радев Саудитска Арабия Инициатива за бъдещи инвестиции Инвестиции Икономическо развитие
Последвайте ни

По темата

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Песков: Некоректно е да се говори за

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Свят Преди 1 час

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

България Преди 1 час

Той е загубил битката с коварен туморумор

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Свят Преди 2 часа

Новината не се хареса на българския туристически бранш

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Свят Преди 3 часа

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

Свят Преди 3 часа

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 4 часа

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

България Преди 4 часа

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Свят Преди 4 часа

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени

<p>Биков за санкциите срещу &bdquo;Лукойл&ldquo;: Ситуацията е сложна</p>

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

България Преди 5 часа

Надявам се да не се стига до крайни ситуации, заяви депутатът

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

<p>Русия успешно&nbsp;тества &quot;непобедимата&quot; междуконтинентална ракета &quot;Буревестник&quot; (СНИМКИ)</p>

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Свят Преди 5 часа

„Буревестник“ е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

България Преди 5 часа

ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление, заяви той

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

България Преди 6 часа

За инцидента съобщи д-р Александър Оскар в публикация във Facebook

<p>Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас</p>

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Пари Преди 7 часа

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Свят Преди 7 часа

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Най-култовите цитати от "Приятели"

Edna.bg

Лора Каравелова - момичето, което умря от любов

Edna.bg

НА ЖИВО: Мъри и Гьозтепе гостуват на шампиона Галатасарай, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Кристъл Палас, съставите

Gong.bg

БСП прие ротацията на председателя на НС

Nova.bg

Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията

Nova.bg