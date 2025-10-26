След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

С трелба пред заведение в центъра на София завърши с ранен чужденец. За инцидента стана ясно от публикация във Facebook на офталмолога д-р Александър Оскар, според когото пострадалият е бил прострелян с въздушна пушка в главата, но благодарение на лекарския екип на Очна клиника към УМБАЛ „Александровска“, зрението му е спасено.

По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард „Тодор Александров“.

По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.

По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е студент от Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ и е бил на почивка в България за уикенда.

Той е бил приет по спешност в болницата с тежка очна травма. При прегледа е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението му към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.

След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено метално чуждо тяло – съчма от въздушна (газова) пушка.

Операцията е преминала успешно, а състоянието на пациента е стабилно.