Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Аз не бих се доверил на политик по медицински въпрос, категоричен бе деканът на Фармацевтичния факултет на МУ в София

25 октомври 2025, 11:05
М оже ли страхът от ваксини да възроди стари зарази и как да използваме безопасно лекарства като парацетамол по време на бременност? Тези и други въпроси обсъди в ефира на NOVA член-кореспондент Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

На въпроса за скандалното твърдение на Доналд Тръмп, че парацетамолът по време на бременност може да доведе до аутизъм при децата, Момеков заяви категорично: „Аз не бих се доверил на политик по медицински въпрос. В Европа регулацията на лекарствената безопасност е изключително строга и всякакви съмнения водят до актуализация на продуктови листовки или премахване на лекарствата от пазара“.

Експертът цитира последни данни от Европейската агенция по лекарства, според които няма доказателства за причинно-следствена връзка между парацетамола и аутизма. Той отбеляза и шведско проучване с 2,5 милиона бременности, което показва, че употребата на парацетамол няма връзка с неврологични нарушения при децата.

„При бременни, ако се налага лечение на болка или висока температура, парацетамолът остава лекарството с най-добър профил на безопасност. Високата температура сама по себе си може да бъде по-опасна от лекарството“, добави Момеков.

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Деканът коментира и актуалната ситуация с ваксините срещу COVID-19. Въпреки оттеглянето на препоръките за масова ваксинация от американските власти, Момеков подчерта, че ваксинацията остава ефективен начин за намаляване на риска от „дълъг COVID“ и тежки усложнения.

„Същото важи и за противогрипните ваксини. При рисковите групи те са толкова ефективни в предотвратяването на тежки усложнения и смърт, колкото и контролирането на кръвното налягане или холестерола“, посочи той.

Темата за имуностимулантите също беше засегната. Момеков предупреди, че добавките, продавани с обещания за „стимулиране на имунната система“, често нямат доказан ефект.

„Имунологията е изключително сложна наука. Армията на имунната система не се „повишава“ просто с няколко витамина или сиропчета“, обясни той.

Костадин Ангелов: Недопустимо е да има ваксини, а да умират деца

Експертът препоръчва добавки само при документиран дефицит на витамини или при хора, изложени на високи рискове за здравето си. За всички останали, ваксинацията остава най-надеждният начин за предпазване от инфекциозни заболявания.

Момеков коментира и разпространените новини за връзката между ваксините срещу COVID-19 и лечението на рак.

„Разговор за универсална ваксина срещу рак е преждевременен. Имунната система може да бъде „обучена“ да разпознава и атакува туморни клетки, но това е специфична терапия, не универсална превенция“, каза той.

Източник: NOVA    
