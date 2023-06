Тази мъртва звезда се превръща в гигантски диамант пред очите ни

З а нас звездите може да приличат на шлифовани диаманти, блещукащи студено на фона на кадифената тъмнина на нощното небе. И за някои от тях това всъщност може и да е вярно.

Има определен тип мъртви звезди, които докато се охлаждат, постепенно се втвърдяват и кристализират. Наскоро астрономите са открили точно такава в космическия ни заден двор - бяло джудже, съставено предимно от въглерод и метален кислород само на 104 светлинни години. Заради температурата и масата на звездата, учените предполагат, че центърът й се трансформира в плътен, "космически диамант“, съставен от кристализиран въглерод и кислород.

„В проучването ни представяме новата четворна система, която открихме. Тя е подобна на Сириус и е на разстояние 32 парсека, съставена от кристализиращо бяло джудже, спътник на известната преди това тройна HD 190412“, пишат международен екип от астрономи, ръководен от Александър Венър от университета на Южен Куинсланд в Австралия.

„Това е първото кристализиращо бяло джудже, чиято обща възраст може да бъде външно определена, факт, който използваме, за да се опитаме емпирично да измерим забавеното охлаждане, причинено от кристализацията на ядрото."

Всички неща във Вселената се променят. Всяка звезда, която на небесния свод, сияеща ярко със своята светлина, генерирана от атомен синтез, един ден изчерпва горивото си и тогава е време да се превърне в нещо ново.

Когато горивото свърши, външният материал на звездата се изтласква в пространството, а ядрото, което вече не се поддържа от външното налягане, осигурявано от термоядрения синтез, се свива в ултраплътен обект с размерите колкото Земята (или Луната), но с маса колкото 1,4 слънца.

Материята в звездите „бели джуджета“ е силно компресирана, но е възпрепятствана от по-нататъшен, заради налягането на електронното израждане. Тъй като два електрона не могат да заемат еднакви състояния, това предпазва бялото джудже от това да стане още по-плътно, нещо, което пък се наблюдава при неутронните звезди или черните дупки.

Белите джуджета са тъмни, но въпреки това блестят с остатъчна топлина. С течение на времето се охлаждат и когато загубят цялата си топлина се превръщат в студени бучки кристализиран въглерод, които учените са нарекли „черни джуджета“.

Изчисленията показват, че този процес отнема около квадрилион години (това е милион милиарда години) и тъй като Вселената е само на около 13,8 милиарда години, не очакваме да открием такова скоро.

Това, което можем да направим, е да установим признаците на кристализация, започнали в ядрата на белите джуджета около нас.

По време на кристализацията въглеродните и кислородните атоми в бялото джудже спират да се движат свободно и образуват връзки, подреждайки се в кристална решетка. По време на този процес се освобождава енергия, която се разсейва под формата на топлина.

Този процес забавя охлаждането на звездите „бели джуджета“. Това може да се наблюдава през цвета и яркостта на звездата, което я прави да изглежда по-млада, отколкото в действителност е.

