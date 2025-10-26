България

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Пострадали са трима пътници

26 октомври 2025, 10:45
Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче
Източник: iStock photos/Getty images

О семнадесетгодишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, в района на квартал „Ливадето“, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал в нощта срещу неделя около 1:00 часа на пътя от Орешак в посока Троян.

Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. На място е починала 18-годишната водачка на превозното средство.

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, се изясняват причините за инцидента.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова    
орешак троян катастрофа
