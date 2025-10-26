Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

У чените са установили, че изпиването на чаша или две кафе всеки ден може да помогне на жените да "запазят умствените и физическите си функции" с напредването на възрастта, като им помогне да останат ясни, силни и здрави, пише Newsweek.

Изводите се основават на анализ на данните за храненето и здравето на 47 513 жени, събирани в продължение на 30 години от 1984 г. насам.

Проучването установява, че жените, които са пили кафе с кофеин в средата на живота си - от 45 до 60-годишна възраст, са по-склонни да проявяват здравословно стареене.

Подобна връзка не е установена при пиенето на чай или безкофеиново кафе, докато пиенето на повече кола е свързано със значително по-малък шанс за здравословно стареене.

Стареенето в добро здраве е дефинирано като живот до 70-годишна възраст или повече, липса на 11 основни хронични заболявания и поддържане на физическата функция, както и добро психическо здраве и липса на когнитивни увреждания и оплаквания от паметта.

„Въпреки че предишни проучвания са свързвали кафето с отделни здравни показатели, нашето проучване е първото, което оценява влиянието на кафето в множество области на стареенето в продължение на три десетилетия. Резултатите показват, че кафето с кофеин - а не чаят или безкофеиновото кафе - може по уникален начин да подпомага траекториите на стареене, които запазват както умствените, така и физическите функции“, казва в изявление водещият автор на проучването Сара Махдави от Харвардския университет.

Махдави отбеляза, че „умерената консумация на кафе може да осигури някои защитни ползи, когато се съчетае с други здравословни поведения, като редовни физически упражнения, здравословна диета и избягване на тютюнопушенето“.

Последното проучване оценява различни аспекти на дълголетието и здравословното стареене, както и изчерпателна информация за хранителните навици и начина на живот, която се събира на всеки четири години след началото на проучването.

Изследователите оценяват как се променя вероятността за здравословно стареене на всеки 80 мг кофеин, които жените консумират на ден, като наблюдават приема на кафе, чай, безкофеиново кафе и кола.

В проучването са отчетени и други фактори, които биха могли да повлияят на остаряването в добро здраве, като телесно тегло, тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа активност, ниво на образование и протеини в диетата.

До 2016 г. 3706 от участниците в проучването отговарят на всички изисквания, за да бъдат считани за хора в здравословна възраст.

Жените на средна възраст консумират средно около 315 мг кофеин на ден, което се равнява на около три малки чаши кафе или една и половина големи чаши по днешните стандарти. Над 80 % от този кофеин идва от редовната консумация на кафе.

Източник: IStock

За жените от групата на хората в здравословна възраст всяка допълнителна чаша кафе, консумирана на ден - до пет малки чаши на ден или около 2,5 чаши по днешните стандарти - е свързана с два до пет процента по-висок шанс да се справят добре на по-късен етап от живота си.

Не всички източници на кофеин обаче са полезни за здравето. Проучването не открива значими връзки между пиенето на чай и остаряването в добро здраве, докато пиенето на газирани напитки има обратен ефект.

Проучването установи, че всяка допълнителна малка чаша газирана напитка е свързана с 20-26% по-ниска вероятност за здравословно стареене.

Махдави отбелязва, че макар проучването да допълва предишни изследвания, които показват, че консумацията на кафе може да е свързана със здравословното стареене, "ползите от кафето са сравнително скромни в сравнение с въздействието на общите навици за здравословен начин на живот и изискват по-нататъшно проучване".

Като цяло до две чаши кафе на ден би трябвало да са безопасни и могат да бъдат полезни за повечето хора, казват изследователите, като предупреждават, че пиенето на повече от това количество може да предложи допълнителни ползи за някои, но може да бъде нездравословно за други.

Предишно проучване на Махдави и изследователите показа, че генетичните вариации могат да повлияят на връзката между приема на кофеин и здравните резултати. Така че повече кофеин не винаги е по-добре, особено за хората с по-ниска поносимост към кофеин или специфична генетична предразположеност.

Кафето съдържа и биоактивни съединения, които могат да повлияят на процесите на стареене, и изследователите планират да проучат как тези съединения в кафето взаимодействат с генетичните и метаболитните маркери на стареенето, особено при жените.