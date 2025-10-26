Любопитно

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Подробности може да научите в следващите редове

26 октомври 2025, 14:06
Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени
Източник: iStock

У чените са установили, че изпиването на чаша или две кафе всеки ден може да помогне на жените да "запазят умствените и физическите си функции" с напредването на възрастта, като им помогне да останат ясни, силни и здрави, пише Newsweek.

Изводите се основават на анализ на данните за храненето и здравето на 47 513 жени, събирани в продължение на 30 години от 1984 г. насам.

Проучването установява, че жените, които са пили кафе с кофеин в средата на живота си - от 45 до 60-годишна възраст, са по-склонни да проявяват здравословно стареене.

Подобна връзка не е установена при пиенето на чай или безкофеиново кафе, докато пиенето на повече кола е свързано със значително по-малък шанс за здравословно стареене.

Стареенето в добро здраве е дефинирано като живот до 70-годишна възраст или повече, липса на 11 основни хронични заболявания и поддържане на физическата функция, както и добро психическо здраве и липса на когнитивни увреждания и оплаквания от паметта.

„Въпреки че предишни проучвания са свързвали кафето с отделни здравни показатели, нашето проучване е първото, което оценява влиянието на кафето в множество области на стареенето в продължение на три десетилетия. Резултатите показват, че кафето с кофеин - а не чаят или безкофеиновото кафе - може по уникален начин да подпомага траекториите на стареене, които запазват както умствените, така и физическите функции“, казва в изявление водещият автор на проучването Сара Махдави от Харвардския университет.

Махдави отбеляза, че „умерената консумация на кафе може да осигури някои защитни ползи, когато се съчетае с други здравословни поведения, като редовни физически упражнения, здравословна диета и избягване на тютюнопушенето“.

Последното проучване оценява различни аспекти на дълголетието и здравословното стареене, както и изчерпателна информация за хранителните навици и начина на живот, която се събира на всеки четири години след началото на проучването.

Изследователите оценяват как се променя вероятността за здравословно стареене на всеки 80 мг кофеин, които жените консумират на ден, като наблюдават приема на кафе, чай, безкофеиново кафе и кола.

В проучването са отчетени и други фактори, които биха могли да повлияят на остаряването в добро здраве, като телесно тегло, тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа активност, ниво на образование и протеини в диетата.

До 2016 г. 3706 от участниците в проучването отговарят на всички изисквания, за да бъдат считани за хора в здравословна възраст.

Жените на средна възраст консумират средно около 315 мг кофеин на ден, което се равнява на около три малки чаши кафе или една и половина големи чаши по днешните стандарти. Над 80 % от този кофеин идва от редовната консумация на кафе.

Източник: IStock

За жените от групата на хората в здравословна възраст всяка допълнителна чаша кафе, консумирана на ден - до пет малки чаши на ден или около 2,5 чаши по днешните стандарти - е свързана с два до пет процента по-висок шанс да се справят добре на по-късен етап от живота си.

Не всички източници на кофеин обаче са полезни за здравето. Проучването не открива значими връзки между пиенето на чай и остаряването в добро здраве, докато пиенето на газирани напитки има обратен ефект.

Проучването установи, че всяка допълнителна малка чаша газирана напитка е свързана с 20-26% по-ниска вероятност за здравословно стареене.

Махдави отбелязва, че макар проучването да допълва предишни изследвания, които показват, че консумацията на кафе може да е свързана със здравословното стареене, "ползите от кафето са сравнително скромни в сравнение с въздействието на общите навици за здравословен начин на живот и изискват по-нататъшно проучване".

Като цяло до две чаши кафе на ден би трябвало да са безопасни и могат да бъдат полезни за повечето хора, казват изследователите, като предупреждават, че пиенето на повече от това количество може да предложи допълнителни ползи за някои, но може да бъде нездравословно за други.

ТОП идеи за разкрасяване с кафе
8 снимки
кафе разкрасяване с кафе скраб маска
кафе разкрасяване с кафе скраб маска
кафе разкрасяване с кафе скраб маска
кафе разкрасяване с кафе скраб маска

Предишно проучване на Махдави и изследователите показа, че генетичните вариации могат да повлияят на връзката между приема на кофеин и здравните резултати. Така че повече кофеин не винаги е по-добре, особено за хората с по-ниска поносимост към кофеин или специфична генетична предразположеност.

Кафето съдържа и биоактивни съединения, които могат да повлияят на процесите на стареене, и изследователите планират да проучат как тези съединения в кафето взаимодействат с генетичните и метаболитните маркери на стареенето, особено при жените.

Източник: Newsweek    
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Песков: Некоректно е да се говори за

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Свят Преди 49 минути

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

България Преди 55 минути

Той е загубил битката с коварен туморумор

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 3 часа

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

България Преди 3 часа

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Свят Преди 3 часа

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени

<p>Биков за санкциите срещу &bdquo;Лукойл&ldquo;: Ситуацията е сложна</p>

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

България Преди 4 часа

Надявам се да не се стига до крайни ситуации, заяви депутатът

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 4 часа

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

България Преди 5 часа

ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление, заяви той

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

България Преди 5 часа

За инцидента съобщи д-р Александър Оскар в публикация във Facebook

<p>Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас</p>

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Пари Преди 6 часа

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Свят Преди 6 часа

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава

Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени

Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени

Свят Преди 7 часа

Спасителите работят по последиците от удар с дрон в Деснянски район, където избухнаха пожари

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

Свят Преди 7 часа

Президентът на САЩ се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

България Преди 7 часа

То е настанено в детската неврохирургия в болница "Пирогов"

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Най-култовите цитати от "Приятели"

Edna.bg

Лора Каравелова - момичето, което умря от любов

Edna.bg

НА ЖИВО: Мъри и Гьозтепе гостуват на шампиона Галатасарай, състави

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Кристъл Палас, съставите

Gong.bg

Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията

Nova.bg

Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов

Nova.bg