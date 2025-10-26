Свят

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Групировката отрече да е планирала атака

26 октомври 2025, 16:40
Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа
Източник: БТА

И зраелската армия обяви снощи, че е нанесла в централната част на ивицата Газа въздушен удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад", който е планирал да извърши атака в скоро време, предаде Франс прес.

Ударът бе нанесен въпреки сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", отбелязва АФП.

Израелската армия каза, че е нанесла "прецизен удар" в района на Нусейрат по боец на "Ислямски джихад" - радикална палестинска групировка, която е съюзник на ислямисткото движение, управлявало ивицата Газа близо две десетилетия преди да понесе тежки удари по време на продължилата две години война. В изявлението пише, че въпросният човек се е готвел да извърши "терористична атака" в непосредствено бъдеще.

"Ислямски джихад" обаче отрече днес да е планирала такова нападение, предаде Ройтерс.

Това, което израелската армия каза снощи, е "просто невярно твърдение", обяви групировката. В нейното изявление не се уточнява дали при удара са били убити бойци на "Ислямски джихад".

От болница "Ал Ауда" казаха снощи, че е бил поразен цивилен автомобил и са били ранени четирима цивилни, посочва Франс прес.

Според очевидци, цитирани от Ройтерс, дрон е поразил кола, която се е запалила.

Израелската армия заяви, че ще продължи операциите си в Газа, "за да елиминира всяка непосредствена заплаха" за своите войници, отбелязва АФП.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Израелска армия Ивицата Газа Въздушен удар Ислямски джихад Терористична атака
Есента се връща с облаци и валежи в събота

<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Не забравяйте - спим час повече!

Русия и САЩ са близо до
Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

