България

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Той е загубил битката с коварен туморумор

26 октомври 2025, 14:20
Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ившият национал на България по бокс - Салим Салимов, почина на 43-годишна възраст.

Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.

Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г.

През 2004-а той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина, припомнят от "Спортната джунгла". 

Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов. 

Източник: БГНЕС    
