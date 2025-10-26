Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Р усия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Това заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Източник: AP/БТА

Ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

"Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът на възможностите ѝ", докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Източник: AP/БТА

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Източник: AP/БТА

Ето някои ключови факти за оръжието: