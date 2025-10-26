Свят

Връщаме времето с час назад, но в Космоса всяка микросекунда има значение

Първото предизвикателство идва още преди часовниците да напуснат земната атмосфера

26 октомври 2025, 07:17
Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)
Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения
Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?
Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети
Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”
Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус
Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист
Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

А ко измерването на времето в Космоса изостане дори само с няколко милиардни от секундата, това може да хвърли световната банкова система в хаос, да изкара автомобилите от курса им, дори да потопи части от планетата в тъмнина.

(Във видеото: Има ли смисъл от смяната на времето: Какво печелим и какво губим от 1 час разлика?)

Но да се поддържа точност там горе не е толкова просто, колкото да си водиш дневник.

Дори часовниците, които носят астронавтите, са подложени на огромно налягане и екстремни условия, които превръщат измерването на времето в истинско инженерно чудо.

Първото предизвикателство идва още преди часовниците да напуснат земната атмосфера.

„Излитането от планетата Земя към Космоса е доста бурен процес“, казва Кристоф Грайнгер-Хер, главен изпълнителен директор на швейцарския производител на луксозни часовници IWC, пред Sky News.

IWC проектира часовниците, които ще носят астронавтите на борда на новата частна космическа станция, която компанията VAST ще изстреля догодина.

„Вибрации, удари, топлина – всички тези фактори влияят върху сложните механизми на часовника“, обяснява той.

Вибрациите, причинени от хиляди тонове ракетно гориво, които изстрелват совалка от стартовата площадка, могат да бъдат толкова силни, че да предизвикат структурни проблеми в самата ракета — да не говорим за обикновен ръчен часовник.

А проблемите не спират, щом влезеш в орбита.

„Там вече трябва да се справяш с микрогравитацията“, казва Грайнгер-Хер. Часовникарите трябва да предвидят как липсата на гравитация ще се отрази на механизма, докато астронавтите се реят в различни позиции.

Най-голямото предизвикателство идва, когато астронавтите излязат в открития Космос.

Температурите извън космическата станция могат да се променят драстично — от минус 150 градуса по Целзий в сянката до над 100 градуса на слънце.

Тези резки температурни колебания, заедно с радиацията, на която са изложени астронавтите по време на космически разходки, могат сериозно да повлияят върху работата на часовника — точно когато прецизното време е жизненоважно.

Грайнгер-Хер казва:

„Когато става дума за жизнените ти запаси, трябва да знаеш точно колко време си извън кораба, колко е продължила мисията ти, колко време ти остава навън.

Всичко това са напълно нови изисквания към един механичен часовник — много различни от тези в авиацията на Земята, където си в удобен кокпит и нещата са далеч по-спокойни в сравнение с космическия полет.“

Макс Хаот, главен изпълнителен директор на VAST, компанията, която планира да изпрати първата в света търговска космическа станция в орбита догодина, добавя:

„Когато строиш космическа станция, всяко парче оборудване трябва да премине през изключително строги тестове.“

Инженерите на VAST ще подложат часовниците на сериозни изпитания преди изстрелването — с вибрационни маси, ударни тестове и материален анализ.

„Всъщност тестваш устройствата над реалните условия, не просто имитираш средата, в която ще бъдат. Но нищо не може да се сравни с реалния полет и самата мисия“, казва Хаот.

За да осигурят издръжливостта им в Космоса, екипът на Грайнгер-Хер използва опита си от работата с пилоти на бойни самолети и най-здравите материали — като титан, смесен с керамика, и високоинтензивни амортисьори.

Но да държиш един астронавт в крак с времето е дреболия в сравнение с работата на часовниците, които обикалят Земята в сателити.

Стотици такива часовници се движат в орбита, вградени в сателити, които изпращат своите времеви сигнали обратно към нас.
Без тях голяма част от съвременния живот просто би спряла.

Вземете например навигацията. Когато поискате посока на телефона си, той се свързва с поне четири сателита.
Тези сателити му казват какво е времето според тях.
Използвайки тези времеви отпечатъци и измервайки колко време е нужно сигналите да стигнат до вас, телефонът изчислява точното ви местоположение.

„GPS приемникът може да изчисли: ‘Единственият начин да получа точно тази последователност от сигнали от тези сателити е, ако се намирам точно на това място’,“ обяснява д-р Рамзи Фарагър, изпълнителен директор на Кралския институт по навигация, пред Sky News.
„Ако часовниците се разминават дори с няколко наносекунди един от друг, ще започнете да получавате видими грешки в позиционирането на Земята.“

Но в Космоса действат сили, далеч по-мощни от човешката нужда от навигация.

Когато гледате нощното небе и забележите сателит, който бавно се движи, всъщност той се носи с десетки хиляди километри в час.

„Айнщайн доказа, че колкото по-бързо се движи нещо, толкова по-бавно тече времето за него. Така че часовниците в сателитите изглеждат сякаш вървят по-бавно“, казва д-р Фарагър.

На практика тяхната скорост забавя хода на часовниците с 7,2 микросекунди на ден.
След това идва противоположната сила — гравитацията, или по-скоро липсата ѝ.

„Часовниците са на 20 000 км височина и се намират в по-слабо гравитационно поле, отколкото ние на повърхността на Земята. Това кара техните часовници да вървят малко по-бързо“, обяснява Фарагър.

Тези две противоположни сили означават, че часовниците в GPS сателитите трябва да тиктакат с около 38 микросекунди по-бързо от тези на Земята. Ако не го правеха, GPS координатите щяха да се отклоняват с до 10 километра на ден.

„Когато пуснаха първите тестови сателити, вътре имаше буквално превключвател, наречен ‘Айнщайн е прав / Айнщайн греши’. Бяха готови да изключат всички относителни корекции, ако се окаже, че Айнщайн е сбъркал.

Но, разбира се, той беше прав“, казва Фарагър.

А как се измерва микросекунда? Един обикновен кухненски часовник не може — той брои вибрациите на кварца и е достатъчно точен само за секунди.

Сателитните часовници обаче измерват вибрациите на различни атоми — метод, който е много по-прецизен.

Всеки сателит обикновено съдържа повече от един атомен часовник, за да се поддържа максимална точност.

Цели екипи от учени по време работят, за да гарантират, че космическото време остава възможно най-точно. И това е наложително — зависимостта ни от него никога не е била по-голяма.

Да хванем влак, да използваме телефоните си, комуникационните мрежи, електрическата мрежа, банкирането, логистиката — всичко разчита на времевите сигнали, идващи от Космоса.

Но системите за време, от които сме толкова зависими, са уязвими.

Наскоро пилотът, който превозвал Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейската комисия, кацнал, използвайки хартиени карти, след като GPS системата на самолета била заглушена.

През октомври учени съобщиха, че са засекли сателит над Балтийско море, който спорадично и мощно прекъсва времевите сигнали от Космоса — и го прави от около десетилетие.

По-рано тази година Sky News съобщи, че около 1500 полета дневно вече изпитват смущения в GPS системите си.

Такива заглавия обясняват защо учени по целия свят се опитват да създадат алтернативи.

„Проблемът е, че GPS е толкова удобен и толкова добър, че хората не мислят какво ще стане, ако го няма“, казва д-р Хари Пойнтън, експерт по прецизно време и навигация.

„Моята работа е да казвам: да, глобалните навигационни системи са страхотни, но ако спрат да работят, трябва да имаме резервни варианти.
Не става дума да заменим GNSS, а да го допълним,“ добавя той.

В Националната физическа лаборатория (NPL) в Тедингтън, западен Лондон, екип се опитва изцяло да елиминира зависимостта от Космоса.

Вместо да следят дали космическите часовници са точни, метрологичните специалисти на NPL ще се опитат да предават времето директно на света чрез обширната мрежа от оптични влакна, по която се движат данни.

„Предоставяме алтернатива на GNSS, като елиминираме космическия сегмент и доставяме времето директно,“ казва д-р Леон Лобо, ръководител на Националния център по времеизмерване към NPL.

„GNSS системите са всъщност методи за разпространение на времето. Те получават времето си от лаборатории като нашата. Така че целта е да създадем нови, достъпни сигнали за потребителите, така че да не разчитат само на един източник.“

Съществуват и усилия времето да стане още по-точно.

NPL разработва часовник, толкова прецизен, че ще изостава с една секунда за цялата възраст на Вселената.

„Никой не иска по-бавен интернет или по-малко капацитет на телефона си“, казва д-р Лобо.

„Всички търсят повече скорост, по-ниска латентност и по-висока точност — а всичко това изисква все по-добро и по-добро време.“

На Международната космическа станция в момента Европейската космическа агенция тества „студен атомен часовник“, който използва лазери, за да „замрази“ атомите и така да измерва времето още по-точно, тъй като те трептят по-малко.

А в строго секретната лаборатория Porton Down се разработва първият квантов часовник на Обединеното кралство. Той ще намали зависимостта на страната от космическото време и трябва да влезе в употреба през следващите пет години.

Така че следващия път, когато закъснявате, не се тревожете твърде много — ако бяхте в Космоса, положението можеше да е много, много по-зле.

Измерване на времето в Космоса Космически часовници Атомни часовници GPS навигация Теория на относителността Екстремни условия Уязвимост на GPS Алтернативни времеви системи Прецизно време Космически станции
Последвайте ни
Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Димитровден е!

Димитровден е! "Небето се отваря" и се чака първия сняг

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

Пак ли лъже Мъск: Бивши служители оборват твърденията му за автономните коли

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 22 часа

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Тръмп увеличава митата за Канада с още 10%

Свят Преди 46 минути

Това се случва само два дни, след като държавният глава прекрати търговските преговори с Отава

Цецо и Мина напуснаха Къщата на Big Brother

Цецо и Мина напуснаха Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Студентката по фармация получи най-нисък вот от зрителите и ще бъде гост в студиото на “Голямата сестра”

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

България Преди 1 час

Вижте кои са забранените зони

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Любопитно Преди 1 час

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах"

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Свят Преди 11 часа

Актрисата почина на 100-годишна възраст

ДНК анализ разкри вероятните патогени, които са убили Великата армия на Наполеон

ДНК анализ разкри вероятните патогени, които са убили Великата армия на Наполеон

Свят Преди 11 часа

Нови изследвания сочат, че два неочаквани патогена са били сред болестите, които са опустошили прочутата армия на императора

<p>Мозъчната аневризма за Ким Кардашиян: Какво трябва да знаем за нея?</p>

Ким Кардашиян разказа за битката си с мозъчна аневризма – ето какво откриха лекарите и как да се предпазите

Свят Преди 11 часа

Причината за аневризмата остава неясна, но лекарите на Кардашиян предполагат, че стресът може да е допринесъл за появата ѝ

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 12 часа

Лечителите получиха безценни хранителни продукти

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Свят Преди 12 часа

Мъжът е бил на посещение в Рим заедно с дъщеря си

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

28-годишен ловец пострада тежко край Велинград

България Преди 12 часа

Мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Любопитно Преди 13 часа

„През цялото време говорехме за секс“, разказва 82-годишната модна дизайнерка Вики Тийл

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

Инцидент в София: Кола блъсна дете, пресичащо неправилно

България Преди 13 часа

Катастрофата е станала на бул. "Ботевградско шосе"

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Гледайте лайв студиото от 21:00 ч. само по NOVA

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

Свят Преди 14 часа

Владимир Путин отдавна не е изглеждал толкова безпомощен

<p>&bdquo;Не съм приключила&ldquo;: Камала Харис обмисля нова кандидатура за президент</p>

„Не съм приключила“: Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

Свят Преди 15 часа

Харис отправи остри критики към бившия си съперник, наричайки Тръмп „тиранин“

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

България Преди 15 часа

Майката на пострадалото дете потвърди, че то е контактно

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Честит Димитровден! От днес започва зимата - ето какви са обичаите за празника

Edna.bg

Преместихме часовника с час назад

Edna.bg

Григор без големи очаквания в Париж: Важно е как ще реагира тялото ми

Gong.bg

ЦСКА излиза за втора поредна победа в efbet Лига

Gong.bg

Непристъпната Северна Корея отвътре: Говори екскурзовод, посетил страната над 30 пъти (ВИДЕО)

Nova.bg

НСИ: Натрупаната инфлация у нас за последните пет години е над 41%

Nova.bg