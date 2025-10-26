Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

„Светът е прекрасен, светът е чудесен. Светът има нужда от моята песен“, цитира Сашка Васева в емоционално интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“.

Певицата разказва за пътя си от „гола, нахална и млада“ до „одухотворена и смирена“, за сблъсъка си със смъртта и за това какво е да си „народна певица“ в България.

Трансформацията на една дива

Сашка Васева споделя, че е преживяла дълбока лична промяна след тежко изпитание: „Това състояние на духа ми достигна, след като минах през горещия въглен между живота и смъртта. Видях смъртта.“ Тя признава, че в миналото е била изкушена от меркантилността на шоубизнеса, но днес се стреми да бъде „българка на първо място“ и „певица на народа“. „Хората ме прегръщат и казват: ‚Ти си нашето момиче‘“, разказва тя за топлата връзка с публиката си.

„Гола, нахална и млада“ – сценичният образ и съжаленията

Васева откровено признава, че сценичният ѝ образ от 90-те, често определян като „пошъл“, е бил резултат от младостта и влиянието на времето. „Чудя се какво точно ги влудяваше в моят аутфит. Това беше една червена рокличка. Аз нямах друго сценично облекло“, споделя тя. За някои свои действия обаче изпитва съжаление: „Нямаше да правя така, с блузите си, нямаше да ги вдигам. Това е нещо, което е съкровено, трябва да се пази за любимия човек.“

„Левовете в марки“ и „Левовете в евро“ – огледало на времето

Песните на Сашка Васева са като хроника на българската действителност. „Левовете в марки сменям аз вино, за да пия в този час“, пее тя през 90-те, отразявайки хаоса и копнежа по нов живот. Години по-късно „Левовете в евро“ става антидепресиращ химн: „Иване, Иване, имаш ли кажи евро и няма Иване никога да си капо.“ Певицата отбелязва пророческия характер на песните си: „Година след това българският лев се връзва с немската марка. Откъде ще знам аз такива неща?“

Първата любов и разбитото сърце

Сашка споделя трогателен спомен за първата си любов – младеж с италиански корени, който заминава да учи в Милано с обещание да се ожени за нея. „Не ми написа нито писмо. Върна се от Италия и доведе италианка“, разказва тя с горчивина. Въпреки това двамата поддържат контакт, а той дори я е рисувал в свои картини.

Отношенията с децата и бащата им

Певицата не крие, че има „грехове“ към децата си, които все още не са ѝ простили напълно. „Те ми отговорят: ‚Не, мамо, засега не‘“, споделя тя, но добавя, че се бори да възстанови доверието им. За бащата на децата си казва: „Аз безкрайно го уважавам. Дори да не ме беше спасил. Пак е огромното ми уважение, че той е баща на децата ми.“

Енергия за ново начало

На въпрос дали има още публика за Сашка Васева, тя отговаря уверено: „Ако трябва, ще я родя отново. Готова съм. Имам енергията за това. Изобщо не ме интересуват годините. Мога да бъда нова ядрена бомба.“ Певицата мечтае да остави следа като „народен будител“, но с усмивка добавя: „По-скоро историята и това, което искам да остане след мен, тепърва ще го напиша.“