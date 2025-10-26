Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

П олетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.

От съображения за безопасност полетите бяха спрени за няколко часа снощи, съобщи летищният оператор във Вилнюс. Въздушното пространство над летище Вилнюс беше отворено отново в 3:30 ч. (и българско време).

🇱🇹🇧🇾 - Lithuania closed Vilnius Airport and its Belarus border crossings late Saturday after helium weather balloons entered its airspace. The closures followed similar incidents on October 5, 21 and 24 with balloons reportedly used by smugglers to transport contraband… pic.twitter.com/WEzDOIjTOI — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) October 26, 2025

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари. Литовските гранични служители съобщиха, че са арестували четирима души, заподозрени в контрабанда по въздух.

Летищният оператор обясни, че няколко полета са били отклонени, забавени или отменени. Общо 25 полета и приблизително 3500 пътници бяха засегнати от шестчасовото затваряне на летището.

Заради случая последните два работещи гранични пункта между Литва и Беларус също бяха временно затворени през нощта. Съветът за национална сигурност на Литва ще заседава утре по решение на министър-председателката Инга Ругиниене, която намекна, че може да затвори граничните пунктове и по-дългосрочно.