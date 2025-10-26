Свят

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

26 октомври 2025, 12:43
Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак
Източник: AP/БТА

К юрдска работническа партия (ПКК) обяви, че изтегля всички свои сили от Турция в Северен Ирак, като наред с това призова Анкара да предприеме "незабавно" законови мерки за спасяване на мирния процес, започнал преди година, предаде Франс прес.

"Ние осъществяваме изтеглянето на всички наши сили от вътрешността на Турция", се посочва в изявление на ПКК, прочетено на церемония в Северен Ирак, каза журналист на АФП, намиращ се на място.

Едновременно с това движението разпространи снимка, на която се виждат 25 бойци, в това число осем жени, които вече са в Северен Ирак, след като са се изтеглили от Турция.

В резултат на непреки преговори, започнали през октомври 2024 г., ПКК, смятана от Анкара за терористична организация, обяви през май разпускането си в отговор на призива за това, отправен от нейния исторически лидер Абдуллах Йоджалан след продължила над 40 години борба срещу турските сили.

Според турския президент Реджеп Тайип Ердоган при насилието са били убити 50 000 души, включително 2000 войници. Освен това то е причинило на турската икономика загуби за милиарди долари.

ПКК, чийто лидер е в затвора от 1999 г., призова Турция да предприеме необходимите законови мерки, за да продължи мирния процес и да даде възможност за интегриране на нейните бойци и привърженици в политическия живот.

Управляващата партия в Турция приветства "конкретните резултати" от работата на правителството за освобождаване на страната от тероризма, посочва Ройтерс.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
