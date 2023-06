Никога не сме виждали нещо подобно на Слънчевата система

С лед забележителното откритие през 1992 г. на две планети, обикалящи около звезда извън нашата Слънчева система, хиляди нови светове бяха добавени към бързо нарастващия списък на "екзопланетите" в галактиката Млечен път.

Научихме много неща от този огромен каталог на чужди светове, обикалящи около чужди звезди. Но една малка подробност се откроява като болка в пръста. Не сме открили нищо друго като нашата Слънчева система.

Това накара някои да стигнат до заключението, че нашата родна звезда и нейното потомство може да са нещо извънредно - може би единствената по рода си планетарна система.

В последствие това може да означава, че самият живот е изключение; че условията, които са формирали Земята и нейната обвивка от самовъзпроизвеждаща се химия, са трудни за възпроизвеждане.

Ако гледате само цифрите, перспективите са мрачни. До голяма степен най-многобройните екзопланети, които сме идентифицирали до момента, са от тип, за който не е известно да е благоприятен за живот: гиганти и субгиганти, от газови и може би ледени видове.

Повечето екзопланети, които сме наблюдавали досега, обикалят около звездите си много близо, на практика ги прегръщат; толкова близо, че температурите им биха били много по-високи от познатите граници на обитаемост.

Възможно е, докато продължаваме да търсим, статистиката да се балансира и да видим повече места, които ни напомнят за собствения ни двор. Но въпросът е много по-сложен от това да се гледат само цифри. Науката за екзопланетите е ограничена от възможностите на нашата технология. Нещо повече, впечатлението ни за истинското разнообразие на извънземните светове рискува да бъде ограничено от собственото ни въображение.

Това, което наистина се намира в галактиката Млечен път и отвъд нея, може да е много различно от това, което виждаме в действителност.

Науката за екзопланетите има история на подкопаване на очакванията още от самото начало.

"Ако се върнете в онзи свят, в който израснах, когато бях дете, знаехме само за една планетарна система", казва пред ScienceAlert планетарният учен Джонти Хорнър от Университета на Южен Куинсланд.

"И така, това беше един вид имплицитно предположение, а понякога и експлицитно предположение, че всички планетни системи ще бъдат такива. Знаете, че в близост до звездата има скалисти планети, които са доста малки, на голямо разстояние от звездата има газови гиганти, които са доста големи. И това е начинът, по който изглеждат планетарните системи."

Поради тази причина на учените им отне известно време да идентифицират екзопланета, която обикаля около звезда от главната последователност, като нашето Слънце. Ако предположим, че другите слънчеви системи са като нашата, предупредителните знаци за тежки планети, които се дърпат за звездите си, биха отнели години, за да бъдат наблюдавани, точно както на нашите газови гиганти са необходими години, за да завършат една орбита.

Въз основа на толкова дълги периоди на едно измерване не изглеждаше, че си струва труда да се пресява сравнително кратката история на наблюденията за много звезди, за да се отсее окончателно друга слънчева система от главната последователност.

Когато най-накрая потърсиха, откритата от тях екзопланета нямаше нищо общо с това, което очакваха: газов гигант с маса наполовина по-малка (и два пъти по-голяма) от тази на Юпитер, обикалящ толкова близо до своята звезда-домакин, че годината му се равнява на 4,2 дни, а атмосферата му изгаря при температури от около 1000 градуса по Целзий (1800 градуса по Фаренхайт).

Оттогава научихме, че тези планети от типа "горещ Юпитер" съвсем не са странни. Ако не друго, те изглеждат сравнително често срещани.

Вече знаем, че в галактиката има много по-голямо разнообразие от това, което виждаме в нашата родна система. Важно е обаче да не приемаме, че това, което можем да открием в момента, е всичко, което Млечният път може да предложи. Ако там има нещо подобно на нашата собствена Слънчева система, много е вероятно то да е извън нашите възможности за откриване.

"Неща като Слънчевата система са много трудни за откриване, те са малко извън нашите технологични възможности в момента", казва Хорнер.

"Много малко вероятно е земните планети да бъдат открити от някое от изследванията, които сме правили досега. Много малко вероятно е да открием Меркурий, Венера, Земя и Марс около звезда като Слънцето."

Нека бъдем напълно ясни: методите, които използваме за откриване на екзопланети, са невероятно умни. В момента има два, които са основните инструменти за откриване на екзопланети: транзитният метод и методът на радиалната скорост.

И в двата случая е необходим телескоп, чувствителен към много малки промени в светлината на звездата. Сигналите, които всеки от тях търси, обаче не могат да бъдат по-различни.

За транзитния метод се нуждаете от телескоп, който може да задържи звездата в полезрението си за продължителен период от време. Ето защо инструменти като космическия спътник на НАСА за изследване на транзитни екзопланети (TESS) са толкова мощни, че могат да фиксират сегмент от небето за повече от 27 дни, без да бъдат прекъсвани от въртенето на Земята.

Целта на този вид телескопи е да забележат сигнала за транзит - когато екзопланета преминава между нас и своята звезда-домакин, подобно на малък облак, който закрива няколко слънчеви лъча. Както можете да си представите, тези пропадания на светлината са малки. И едно проблясване не е достатъчно, за да се направи сигурен извод за наличието на екзопланета; има много неща, които могат да отслабят светлината на звездата, като много от тях са еднократни събития. Златният стандарт са многобройните транзити, особено тези, които се характеризират с редовна периодичност.

Затова данните дават предимство на по-големи екзопланети, които са с кратки орбитални периоди, по-близо до звездите си, отколкото Меркурий до Слънцето (някои от тях са много, много по-близо, на орбити с продължителност под една земна седмица).

Методът на радиалната скорост открива колебанията на звездата, причинени от гравитационното привличане на екзопланетата, докато тя се върти по своята орбита. Виждате, че една планетарна система всъщност не обикаля около звездата, а танцува в координирано движение. Звездата и планетите обикалят около общ гравитационен център, известен като барицентър. За Слънчевата система това е точка, която се намира много близо до повърхността на Слънцето или точно извън нея, главно поради влиянието на Юпитер, чиято маса е повече от два пъти по-голяма от масата на всички останали планети, взети заедно.

