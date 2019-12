TIME обяви Грета Тунберг за „Личност на годината”

С писание „Тайм“ провъзгласи шведската екоактивистка Грета Тунберг за „Личност на годината“, предава БГНЕС.

Грета се превърна в най-младия човек, появявал се на корицата на списанието в неговата 92-годишна история.

Макар и Тунберг да се превърне в лидер на младото поколение, има много хора, които не приемат мотивите ѝ за напълно искрени.

Главният редактор на „Тайм“ Едуард Фелзентал сподели, че Грета се е превърнала в „най-мощния глас, говорещ за най-сериозния проблем, пред който планетата ни е изправена”.

