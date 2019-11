Снимка на 120 години с двойничка на Грета разбуни интернет

С ветът на социалните мрежи осъмна със съвсем нова конспиративна теория. Грета Тунберг е пътешественик във времето, изпратен, за да спаси Земята?

Поводът за това на пръв поглед абсурдно твърдение е снимка от архива на Вашингтонския университет.

Фотографията, направена през 1898 г., е запечатала три деца, които работят в златна мина в Юкон, Аляска.

Учени обявиха "климатично бедствено положение"

Едното от тях е момиче, което има забележителна прилика с екоактивистката от Швеция Грета Тунберг.

Шестнадесетгодишната Грета стана световна сензация тази година, като дори беше номинирана за Нобелова награда за мир.

Грета е основател на движението „Училищна стачка за климата“, започнало през ноември 2018 г. На 15 март 2019 г. 1,4 милиона ученици от цял свят се присъединиха към нейния призив за протест в защита на Земята и за спиране на въглеродните емисии, причиняващи глобално затопляне.

Когато Лео срещна Грета: „Тя е лидер на нашето време“

След това Грета изнесе гневна реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за която пътува през Атлантическия океан с ветроходна яхта. Шведската тинейджърка обвини бизнеса и политиците, че нехаят за бъдещето на планетата.

После Грета започна обиколка на САЩ, за да разпространи идеите си за необходимостта от незабавни действия срещу изменението на климата.

Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898 pic.twitter.com/NA1yRrWRSP