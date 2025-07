„Тихият убиец“ - какво представлява топлинният купол, който изпепелява Европа?

П о-голямата част от Европа в момента се пече в т.нар. „топлинен купол“ - условия, подобни на пещ за пица, които изпепеляват Испания, Франция, Италия, Гърция и други страни, съобщава Sky News .

И така, какво се случва с нашето време?

Какво е топлинен купол?

Топлинен купол се образува, когато област на високо налягане се задържи над даден регион в продължение на дни или седмици.

Това налягане задържа горещ въздух - като купола на пещ за пица или капака на тенджера - и загрява въздуха и земята под него.

Тъй като земята изсъхва, тя поглъща топлина, което прави условията още по-горещи.

Куполът на високото налягане също така блокира облаците и по-хладния въздух, което води до ясно небе и постоянна топлина.

Какъв е ефектът на топлинния купол и колко дълго може да продължи?

Сегашният топлинен купол обхваща по-голямата част от Европа, докато Обединеното кралство се намира точно на ръба му.

Във вторник горещото време ще продължи в югоизточна Англия, като температурите отново ще надхвърлят 30°C, съобщи BBC.

Има вероятност да бъде достигната най-високата температура за годината досега - с прогнози до 34°C или евентуално 35°C.

Предупреждение в червено за Париж, Европа е в горещ капан

Франция, Германия и Ниските земи (Белгия, Нидерландия и Люксембург) днес и утре ще отчитат температури между 12 и 16°C над средните за сезона.

Днес във Франция са в сила червени предупреждения за горещини - в Париж и Вал дьо Лоар, където температурите могат да достигнат 41°C. Това е най-високото ниво на тревога и френските власти предупреждават, че всички са в опасност, дори и тези в добро здраве.

This heat dome is incredible so early in summer. #France has 16 regions on red heatwave alert today, & the Eiffel Tower is closed. #Portugal & #Spain already broke their June records with 46°C. Usually, heat builds over July/August-this is a reminder we are entering a new climate pic.twitter.com/Uor2kTSgCH