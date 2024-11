Тулси Габард поема националното разузнаване на САЩ

Н овоизбраният президент на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че ще назначи бившия член на Камарата на представителите от Демократическата партия Тулси Габард за директорка на националното разузнаване, предаде Ройтерс.

„Знам, че Тулси ще придаде на нашата разузнавателна общност безстрашния дух, който определя нейната забележителна кариера, като отстоява конституционните ни права и осигурява мир чрез сила“, се казва в изявление на Тръмп.

@TulsiGabbard Got One Of The Most Important Administration Director Of National Intelligence (DNI).. I'm Happy For Her ❤️#TulsiGabbard #TrumpAdministration pic.twitter.com/pscJfKmFCY