"Ти си лидерът! Ти си отговорен!": Хиляди протестиращи в Израел с обвинения към Нетаняху (ВИДЕО)

В събота вечерта израелската столица стана свидетел на най-тежките сблъсъци от избухването на войната на 7 октомври. Хиляди хора излязоха в няколко израелски градове на демонстрации с искане за освобождаване на заложниците, държани от „Хамас“ и на протести срещу правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде ДПА.

🚨🇮🇱 Israel Protests



Tens of thousands of protesters gather this weekend in Tel aviv, Israel to express their anger over the Government & the Netanyahu Regime.



CNN & BBC won’t show you this. pic.twitter.com/EP0GlKcVBM