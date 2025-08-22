Зеленски: Руският диктатор Путин разбира само от сила и натиск

Свят

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск.

"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение, цитиран от "Укринформ".

Москва обяви условията на Путин за среща със Зеленски

Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана", заяви още Зеленски.

Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".

Защо Донбас е така важен и за Русия, и за Украйна

Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа Truth Social, че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.

През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", коментира още Зеленски.

Източник: Николай Станоев, БТА    
