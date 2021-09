The Economist призова управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева да подаде оставка

С писание The Economist ("Икономист") призова управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева да се оттегли от поста заради ролята ѝ в свързан с Китай скандал за манипулиране на данни, докато още е била в Световната банка. Според изданието този скандал е подкопал надеждността на МВФ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

