Съпругът на Серина Уилямс разкри, че има лаймска болест

С ъпругът на Серина Уилямс сподели, че е получил диагнозата лаймска болест.

41-годишният Алексис Оханян обясни своето здравословно състояние в серия от постове в X, като обясни, че доктори са му съобщили за диагнозата след като е преминал през редица медицински процедури.

„Направиха ми пълен набор от сканирания, тестове, т.н. и откриха, че имам лаймска болест“, каза технологичния предприемач Алексис Оханян, който е баща на двете деца на тенис иконата. „Щуро. Без симптоми, за щастие, но ще се лекувам“.

Оханян сподели, че е бил изненадан от диагнозата, след като не попада в категорията, която обикновено е изложена на болестта географски.

„Имах близък, който страдаше болестта, преди години, показваше редица симптоми и просто не можеше да разбере, докато не го тестваха за нея и я откриха (също я лекуваха успешно), каза той. „Прекарвам толкова малко време в дивата природа, това беше голяма изненада“, добави предприемачът.

Той каза, че „взема някакви антибиотици“, за да се справи с болестта, като добави „Не можеш да ме задържиш, Тик!“ с снимка на анимационния герой Тик.

Doing a full battery of health scans, tests, etc, and found out I have lyme disease. Wild. No symptoms, thankfully, but gonna treat. Good cholesterol is too low. Bad cholesterol is just OK. Gotta work on that. On the plus-side: 822 ng/dL total + 162 ng/dL free testosterone.