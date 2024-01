„Хюстън, имаме проблем“: Серина Уилямс не успя да се побере в новата си пола

С ерина Уилямс има мисия, фокусирана върху модата.

В нов Instagram Reel, споделен в неделя, 42-годишната Уилямс разказа, че иска да се побере в дънкова пола, която е купила, докато е бременна с второто си дете, 5-месечната вече Адира Ривър, която се роди през август 2023 г.

„Взех тази страхотна пола на Valentino, когато бях бременна и си казах „Ще мога да я облека, когато нямам корем“, каза 42-годишната спортистка пред камерата в клипа, който беше заснет, докато тя стоеше пред огледалото в банята.

„Не мога да се побера“, призна тя, преди да продължи да облича полата.

„Но това е моята цел. Честно казано, трябваше да мога да се побера досега, но се натъкнах на някои, хм... Бях разсеяна за около месец“, продължи тя.

Уилямс каза, че сега изостава с около месец в постигането на целта си, когато се обърна, за да покаже на огледалото, че полата няма да пасне на дупето ѝ.

„Хюстън, имаме проблем“, засмя се тя.

Serena Williams Gets Real Trying on Too-Tight Valentino Skirt: 'Houston, We Got a Problem' https://t.co/l6kRyfSDDt