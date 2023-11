Серина Уилямс получи отличието за модна икона на CFDA Fashion Awards 2023

С ерина Уилямс е известна като спортист, който поставя рекорди, предприемач, филантроп, дизайнер - а сега и модна икона, благодарение на Съвета на модните дизайнери на Америка.

На 6 ноември тенис звездата получи отличието за модна икона на наградите CFDA Fashion Awards 2023, с което стана първият спортист, спечелил тази награда.

Tennis champion Serena Williams becomes the first athlete to receive the Fashion Icon award at tonight's CFDA awards. https://t.co/Z8i5KEpzOs pic.twitter.com/k6BTl9SNOm

И тя излезе на червения килим с визия, достойна за статута ѝ на икона.

Уилямс се появи в Американския природонаучен музей в черна рокля с пайети, проектирана от председателя на CFDA Том Браун. Дизайнът включваше забележителни черни ръкави и шлейф.

Шампионката дори пристигна на наградите със стил, пътувайки с джип Lincoln Navigator, който да съответства на тоалета ѝ.

Fashionably great. @serenawilliams ’ grand entrance deserved the perfect accessory, like this one-of-a-kind, custom-wrapped Lincoln Black Label #Navigator . *Not available for purchase. pic.twitter.com/MrVL4lzAx6

Сред предишните носители на наградата са Зендая, Наоми Кембъл, Бионсе и Риана.

"Откакто бях малка, използвах модата като средство за изразяване на себе си - модата ми даде увереност да изляза на терена и да се справя с това, което съм, и да знам къде отивам", каза Уилямс преди награждаването.

The 2023 #CFDA fashion awards are here! #SerenaWilliams, one of the greatest athletes of all time, has arrived in a full #ThomBrowne look to receive tonight’s Fashion Icon Award. See more here: https://t.co/rPbQsacqaa pic.twitter.com/s5vrJKyydg