Серина Уилямс стана майка за втори път

Е дно от най-големите величия в тениса Серина Уилямс роди своето второ дете. Новината беше съобщена от семейството в социалните мрежи.

Американката и нейният съпруг Алексис Оханян приветстваха раждането на Адира Ривър Оханян.

"Добре дошъл, мой красив ангел", написа Уилямс във видео, публикувано в ТикТок, което показва как тя, Оханян и четиригодишната им дъщеря Олимпия прегръщат новороденото.

"Благодарен съм да съобщя, че нашият дом се обединява с още повече любов. Щастливо и здраво новородено момиче и щастлива и здрава майка. Чувствам се изключително благодарен", написа Алексис Оханян в платформата X, известна преди като Туитър.

Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI