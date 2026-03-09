Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с войната в Иран

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

На този фон Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.

Иранският президент увери колегата си от Азербайджан, че Иран не е отговорен за атаката с дронове миналия четвъртък в Нахичеван

Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиан е уверил азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък, но е добавил, че инцидентът ще бъде разследван, съобщи Ройтерс, като се позовава на кабинета на Алиев.

„Като отбеляза, че инцидентът, свързан с въздушен удар срещу Нахичеван, няма връзка с Иран, президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че случаят ще бъде разследван“, се казва в съобщението.

Според властите на Азербайджан четири ирански дрона са пресекли границата и са ранили четирима души в ексклава Нахичеван в четвъртък. Същия ден Баку изрази раздразнение, че Техеран не пое отговорност за инцидента.

Израел започна нова вълна от удари в Иран и Ливан; по-рано Иран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

В ранните часове на понеделник стана ясно, че Израел продължава с ударите си по цели в Иран и в Ливан.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

Iran launched new wave of attacks Thursday morning at Israeli and American bases following a threat to destroy military and economic infrastructure across the region. https://t.co/fUrKVDenXu — CityNews Calgary (@citynewscalgary) March 5, 2026

Десетки са ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове

Министерството на здравеопазването на Бахрейн също съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама.

Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.

В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.

За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.