Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Саудитска Арабия съобщи за първи жертви, вероятно свързани с ескалацията на военните действия между Иран, Израел и САЩ, докато конфликтът в региона продължава да се разраства. Двама чуждестранни граждани загинаха при ракетен удар по жилищна сграда край Рияд, а дронови атаки и обстрели с ракети бяха регистрирани в Израел, Бахрейн и други държави от Персийския залив, като редица цивилни пострадаха и се налагат извънредни мерки за сигурност.
За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака.
Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.
Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.
При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.
Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.
Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.
На този фон Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.
- Иранският президент увери колегата си от Азербайджан, че Иран не е отговорен за атаката с дронове миналия четвъртък в Нахичеван
Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиан е уверил азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък, но е добавил, че инцидентът ще бъде разследван, съобщи Ройтерс, като се позовава на кабинета на Алиев.
„Като отбеляза, че инцидентът, свързан с въздушен удар срещу Нахичеван, няма връзка с Иран, президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че случаят ще бъде разследван“, се казва в съобщението.
Според властите на Азербайджан четири ирански дрона са пресекли границата и са ранили четирима души в ексклава Нахичеван в четвъртък. Същия ден Баку изрази раздразнение, че Техеран не пое отговорност за инцидента.
- Израел започна нова вълна от удари в Иран и Ливан; по-рано Иран обстреля Тел Авив и други региони в Израел
В ранните часове на понеделник стана ясно, че Израел продължава с ударите си по цели в Иран и в Ливан.
"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.
Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.
По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.
Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.
- Десетки са ранени в Бахрейн след иранска атака с дронове
Министерството на здравеопазването на Бахрейн също съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама.
Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.
Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние.
Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението.
В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.
През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради.
За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.
Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.
