Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата“, заяви президентът на САЩ

11 август 2025, 13:38
Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде Reuters.

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото“, написа Тръмп в платформата Truth Social.

Белият дом отказа да обясни какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон, отбелязва Reuters. Президентът републиканец има правомощия да контролира само земята и сградите в града, които са федерална собственост.

Тръмп планира да даде пресконференция по-късно днес, посветена на темата как да се „спре насилието във Вашингтон“. Не е ясно дали на нея той ще обяви повече подробности за плана си. 

Публикацията на американския президент в Truth Social включваше снимки на палатки и на улици във Вашингтон, по които има боклуци.

„Ще направя столицата ни по-безопасна и по-красива от всякога“, заяви той.

Според организацията The Community Partnership, която работи за намаляване на бездомниците във Вашингтон, всяка нощ в града с население от около 700 000 души има 3782 бездомни лица.

Повечето от бездомните живеят в приюти или временни жилища. Смята се, че около 800 са без какъвто и да било подслон и живеят „на улицата“, подчертава организацията.

Служител на Белия дом заяви в петък, че в града са били разположени повече федерални полицейски служители след нападение над млад служител на администрацията на Тръмп, което разгневи президента.

Кметът на Вашингтон от Демократическата партия, Мюриъл Баузър, заяви днес, че столицата „не страда от скок в престъпността“.

„Вярно е, че през 2023 г. имахме ужасен скок в престъпността, но сега не сме 2023 г.“, каза Баузър пред MSNBC News.

„През последните две години се борихме за намаляване на насилието в града, като го сведохме до най-ниското ниво за последните 30 години“, добави тя.

По информация на полицията в града придружените с насилие престъпления през първите седем месеца на 2025 г. са намалели с 26% в окръг Колумбия в сравнение с миналата година, докато общата престъпност е намаляла с около 7%.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

"Бъди по-внимателна": Малума спря концерт, за да се скара на майка с бебе

Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
