Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде Reuters.

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото“, написа Тръмп в платформата Truth Social.

Trump demands homeless people 'immediately' move out of Washington DC https://t.co/A7JFVyqA3w — BBC News (World) (@BBCWorld) August 10, 2025

Белият дом отказа да обясни какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон, отбелязва Reuters. Президентът републиканец има правомощия да контролира само земята и сградите в града, които са федерална собственост.

Тръмп планира да даде пресконференция по-късно днес, посветена на темата как да се „спре насилието във Вашингтон“. Не е ясно дали на нея той ще обяви повече подробности за плана си.

Публикацията на американския президент в Truth Social включваше снимки на палатки и на улици във Вашингтон, по които има боклуци.

„Ще направя столицата ни по-безопасна и по-красива от всякога“, заяви той.

Според организацията The Community Partnership, която работи за намаляване на бездомниците във Вашингтон, всяка нощ в града с население от около 700 000 души има 3782 бездомни лица.

Повечето от бездомните живеят в приюти или временни жилища. Смята се, че около 800 са без какъвто и да било подслон и живеят „на улицата“, подчертава организацията.

Служител на Белия дом заяви в петък, че в града са били разположени повече федерални полицейски служители след нападение над млад служител на администрацията на Тръмп, което разгневи президента.

Кметът на Вашингтон от Демократическата партия, Мюриъл Баузър, заяви днес, че столицата „не страда от скок в престъпността“.

„Вярно е, че през 2023 г. имахме ужасен скок в престъпността, но сега не сме 2023 г.“, каза Баузър пред MSNBC News.

„През последните две години се борихме за намаляване на насилието в града, като го сведохме до най-ниското ниво за последните 30 години“, добави тя.

По информация на полицията в града придружените с насилие престъпления през първите седем месеца на 2025 г. са намалели с 26% в окръг Колумбия в сравнение с миналата година, докато общата престъпност е намаляла с около 7%.