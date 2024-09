"Те са в агония": Нараства броят на жертвите на тайфуна "Яги"

Б роят на загиналите след преминаването на урагана "Яги" във Виетнам днес достигна 233 души, след като спасителни екипи откриха още тела в райони, заляни от наводнения или затрупани от свлачища, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавни медии.

Националната телевизия Ви Ти Ви съобщи, че екипи за справяне с извънредни ситуации са открили 48 тела в района на малкото село Лангну в северната провинция Лаокай, която бе пометена от вода, кал и камъни от планините. 39 души се водят изчезнали.

Общо 103 души в страната все още са в неизвестност, а над 800 са ранени.

"Яги" е най-силният ураган в Югоизточна Азия от години. Той достигна сушата в събота с ветрове със скорост до 149 км в час. Въпреки че в неделя отслабна, валежите продължиха, а нивото на реките остава опасно високо.

Пътищата към Лангну са разрушени, което прави невъзможно използването на тежка техника в спасителните дейности.

Около 500 служители с кучета са терен, а при посещението си на мястото на инцидента вчера министър-председателят Фам Мин Чин обеща, че няма да се откажат от търсенето на изчезналите.

"Семействата им са в агония", казва Чин.

Осем души от две домакинства в Лангну бяха открити в безопасност рано сутринта днес, съобщи държавният вестник "Ви Ен Експрес". Те са били извън района по време на наводнението.

