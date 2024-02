Танцът на огнения дракон: Скритата история зад тази древна китайска традиция (СНИМКИ)

Д раконът, свещено митично същество в китайската култура, често е главен герой в празненства и ритуали. Танци с дракони са документирани по време на церемониални събития още от времето на династия Хан (202 г. пр. Хр. - 220 г. сл. Хр.), докато танците с огнени дракони започват да се появяват в записите по време на династия Цин (1644-1911 г.) и в републиканската епоха (1912-1949 г.). Някои историци твърдят, че танците с огнени дракони датират от още по-далечни времена - от времето на династията Мин (1368-1644 г.).

"Тези танци са служили за целите на празнуване на фестивали и предпазване от епидемии", казва Квок Кам Чау, професор в Хонконгския баптистки университет, чиито изследвания се фокусират върху фестивалите и религията в китайските общества. Квок и колегата му професор Чунг По Ин са прекарали последните няколко години в изучаване на танците на огнените дракони.

"През цялата китайска история има сведения за церемонии с дракони, но те са били свързани по-скоро с вода, отколкото с огън. В древни времена хората са се покланяли на дракони, за да молят за дъжд. Това вярване произлиза от народната религия, както и от будистките и даоистките вярвания, където драконите са почитани като речни богове или божества на дъжда", обяснява Квок Кам Чау.

От антропологична гледна точка той казва, че маршрутът на шествието на огнените дракони има голямо значение, "тъй като е пример за възприемането на местната общност от селяните и нейните геополитически връзки", казва Квок.

Днес танците на огнените дракони се провеждат в цялата страна като част от празненствата по случай пролетния фестивал/лунната нова година, но изпълненията се различават по форма и вид.

Огненият дракон Пужай, окръг Фенгшун, Гуандун

Село Пужай, разположено в окръг Фенгшун в провинция Гуандун, е домакин на танцови представления с огнени дракони всяка година по време на Фестивала на фенерите в Китай, който се пада на 15-ия ден от Лунната нова година (24 февруари тази година), още от времето на династията Цин.

През 2008 г. тази вековна традиция е включена в списъка на националното нематериално културно наследство на Китай.

Когато се запалват фойерверките, на площада на селото се втурват множество мъже без ризи, които работят заедно, за да вдигнат танцуващия дракон, дълъг над 30 метра и покрит с фойерверки, от които тялото му блести ярко.

Събитието обикновено започва с различни фойерверки и изпълнения, преди старейшина на селото да запали фойерверките, които са разположени по ливреята на пъстрия дракон, с което празникът достига своята кулминация.

Стоманен огнен дракон Сянси Туцзя, Хунан

Танцът "Стоманен огнен дракон" се изпълнява от векове в различни градове в китайската автономна префектура Сянси Туцзя и Мяо в провинция Хунан. Танцът се наблюдава ежегодно по време на Фестивала на фенерите и се смята, че носи добро време и богата реколта през следващата година.

Той често започва с какофония от барабани и гонгове, петарди и възгласи от зрителите. След това фойерверки се изстрелват от многобройните бамбукови тръби, които обграждат танцовия маршрут, а десетки танцьори дракони смело се борят с падащите искри. Някои от танците завършват с пускане на дракона в реката, а други не свършват, докато драконът не изгори напълно и не остане само металната му конструкция.

Танцът, който някога е бил смятан за отмираща традиция, се възражда благодарение на ентусиазираните местни жители, които неуморно го популяризират онлайн, като споделят драматични снимки и клипове от събитието.

През 2018 г. танцът на стоманения огнен дракон е добавен в списъка на нематериалното културно наследство на Китай.

A local troupe performed a fire dragon dance in a shower of iron sparks in Majing’ao County, Jishou, during the Spring Festival. The fire dragon dance is a typical form of celebration in Xiangxi and has a history of 300 years.#HunanCulture pic.twitter.com/OpUQmnLwT3 — This is Hunan (@ThisIsHunan) February 25, 2019

Огнен дракон в древния град Хуанлунси, Съчуан

За да видите величествен танц на огнен дракон на исторически фон, се отправете към Хуанглонси в провинция Съчуан. Изпълнен с древна архитектура от времето на династията Цин (1644-1912 г.), този исторически стар град в град Чънду е известен с многото си храмове, което го прави популярна дестинация по време на Лунната нова година.

Всяка година градът е домакин на многодневен панаир на Лунната нова година край кея, който включва танц на огнен дракон през всеки от първите пет дни (10-14 февруари 2024 г.), както и на 15-ия ден (24 февруари 2024 г.) от лунния месец.

Тук няма петарди. Вместо това във въздуха се хвърля разтопена желязна лава. Когато лавата изстине и изпрати искри във въздуха, драконът "преследва" фенер, създавайки грандиозно шоу.

A splendid "Dragon Dance (Huanglongxi Fire Dragon Lantern Dance) " – #SICHUAN traditional folk activity in which molten iron is thrown against a cold wall to create firework-like sparks. #LanternFestival pic.twitter.com/JUX1c3i7Ob — Visit Sichuan-China (@Amazingsichuan) February 5, 2023

Огненият дракон Тонглян, Чунцин

Огненият дракон Тонглян в провинция Чунцин несъмнено е едно от най-грандиозните танцови изпълнения на огнен дракон от всички тях. Докато капките разтопено желязо се изстрелват в небето и осветяват тъмнината, сянката на огнения дракон се върти величествено наоколо.

Наричан "родния град на огнения дракон", районът Тунлян сега изнася представлението на път, като организира танци в други части на Чунцин. Но едно от най-добрите места, където можете да го видите, е паркът Цикайменг.

Всяка вечер от 10 до 17 февруари 2024 г. в парка ще се провежда 50-минутно шоу, в което ще участва огненият дракон от Тонглян. На територията на парка ще се провеждат и други илюминационни прояви и панаири.

An awe-inspiring fire dragon dance lights up a pier in Chongqing. This intangible cultural heritage features a dragon over 10 meters in length, lanterns and fireworks made from molten iron. pic.twitter.com/uwpS0CASOX — China Daily (@ChinaDaily) September 28, 2022

Танц на дракона в окръг Дафанг, Гуейджоу

Древният град Лиу Лонг в окръг Дафанг в провинция Гуейджоу започва ежегодния си Фестивал на драконовите фенери на деветия ден от лунния месец (18 февруари 2024 г.).

Вместо да запали дракона, вариантът на Дафанг включва сложен и цветен фенер, който се осветява отвътре. Десетки фойерверки се поставят на земята, за да създадат блестяща картина по маршрута на парада, докато танцьорите се движат по площада на града със своя дракон.