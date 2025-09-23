Свят

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Едно от събитията, които направиха мемориала едновременно запомнящ се и значим, бе една неочаквана среща: тази между Илон Мъск и Доналд Тръмп

23 септември 2025
Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

П окойният консервативен активист Чарли Кърк бе изпратен от хиляди хора, които споделиха мъката и почетоха паметта на 31-годишния мъж. Но едно от събитията, които направиха мемориала едновременно запомнящ се и значим, бе една неочаквана среща: тази между Илон Мъск и Доналд Тръмп.

(Във видеото: Америка се сбогува с Чарли Кърк: Траурно събитие с политически заряд)

Двамата някога бяха изключително близки, но по-рано тази година имаха публичен конфликт след оттеглянето на Мъск от Департамента по държавна ефективност (DOGE). Няколко месеца по-късно, на 21 септември, двамата големи политически и бизнес фигури се събраха заради Чарли.

Какво се случи

На възпоменателната служба за Чарли Кърк на 21 септември в „Стейт Фарм Стейдиъм“ в Глендейл, Аризона, Мъск и президентът Тръмп бяха забелязани заедно, оставяйки настрана напрежението помежду си от последните месеци. Това бе първата им поява заедно след оттеглянето на Мъск от ръководството на DOGE, при това без видими признаци на конфликт. Мъск дори сподели снимка от срещата в своята платформа X с един-единствен надпис: „За Чарли“.

Моментът предизвика интерес не само заради помирението, но и заради един необичаен жест: Мъск събра ръцете си пред тялото, оформяйки триъгълник или „пирамида“. Почти веднага този жест разбуни интернет. А и не беше само Мъск - и Тръмп изглеждаше, че отразява или дори съзнателно повтаря същата поза. Именно това накара хората да говорят.

Но какво всъщност означава този жест? И защо изпъкна толкова на една сериозна церемония?

Какво е „пирамидалният жест с ръце“?

Този жест е познат в изследванията на езика на тялото като steepling - „съединяване на върховете на пръстите“ или оформяне на триъгълник/пирамида с ръцете (понякога наричан „диамантът на Меркел“ заради бившия германски канцлер Ангела Меркел, която често го използваше). При него върховете на пръстите или дланите се допират пред тялото, като се оформя триъгълна или пирамидална форма.

В контекста на Илон Мъск жестът предизвика различни тълкувания - някои смятат, че е знак за сила или влияние. Използва се по разнообразни причини: демонстрация на увереност, авторитет, самообладание или дълбока концентрация. Понякога е напълно подсъзнателен. Това е начин без думи да покажеш, че си уверен, че контролираш ситуацията или че мислиш за нещо важно. Подобен жест често се вижда в политиката, дипломацията, бизнес срещи - навсякъде, където някой иска да излъчи спокойна сила.

Освен това, фактът, че Мъск и Тръмп едновременно направиха този жест, може да се тълкува и като сигнал, че са готови да оставят стария си спор зад гърба си. Триъгълникът може да се възприеме като символ на синхрон, а не на конфликт.

Какво мисли интернет

Макар пирамидалният жест на Мъск (и Тръмп) да привлече вниманието онлайн, реакциите този път бяха доста критични. Един потребител написа в X: „Защо правят този знак с ръце всеки път?“ Друг добави: „Това е мудра, която помага за умствена яснота и концентрация.“ Трети коментира: „Вече не го крият. Постоянно го показват. Някой трябва да ги попита какво означава. Особено Тръмп.“ Други определиха жеста като „позиция на сила“, „култов знак“ и т.н.

Конфликтът Тръмп - Мъск: накратко

По-рано тази година Илон Мъск и Доналд Тръмп се сблъскаха заради законопроекта „Една голяма красива сметка“ - ключова инициатива от втория мандат на Тръмп. Мъск публично я критикува, което доведе до открит разрив. Спорът се задълбочи, когато милиардерът стартира политическото движение „America Party“, представяйки го като алтернатива на традиционната политическа система.

Сега, няколко месеца по-късно, двамата отново се събраха - този път на стадиона в Глендейл. Въпреки различията си, и Мъск, и Тръмп уважиха паметта на Чарли Кърк, а това бе възприето като знак за евентуално помирение.

Да не четем прекалено много

Макар вече да има безброй спекулации, вероятно е по-практично да не се влага прекалено голямо значение в един жест с ръце. Хората често използват несъзнателно ръцете си, особено когато се чувстват уверени или слушат внимателно. Същото може да се е случило и с Мъск - без дори да е замислял някакво послание. Освен това, жестът може да означава различни неща в различни контексти, култури или за различни хора. Това, което за едни е символ на сила, за други може да е просто знак за съсредоточеност.

Все пак Мъск е добре известен (и често скандален) със символиката и посланията, които влага в жестовете си. Така че няма да е изненада, ако и този път пирамидалният знак доведе до нови интерпретации и коментари.

Източник: timesofindia    
Илон Мъск Доналд Тръмп Чарли Кърк Пирамидален жест Език на тялото Помирение Мъск-Тръмп конфликт Политически личности Възпоменателна церемония Символика на жестове
