Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Ш естима души загинаха при тежка катастрофа в Полша днес - в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Две леки коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня.

Opolskie: 6 osób zginęło w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Małujowice, na odcinku Strzelin - Brzeg na krajowej "39". Po wypadku doszło do pożaru #PILNE pic.twitter.com/pjyYzRAM0F — Kuba Jarecki (@JareckiKuba) December 24, 2025

Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.

Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.

Tragiczny wypadek na DK39. Sześć osób zginęło na miejscu - https://t.co/tdlZOaB973 pic.twitter.com/KEffs1gQ2b — prostozopolskiego.pl (@prostozopolski1) December 24, 2025

По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници, отбелязва ДПА.

Подобно предупреждение отправиха и от Агенция "Пътна инфрасктруктура" в България.