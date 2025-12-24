Свят

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Самоличността им за момента не е установена

24 декември 2025, 17:31
Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество
Източник: БТА

Ш естима души загинаха при тежка катастрофа в Полша днес - в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Две леки коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня.

Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.

Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.

По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници, отбелязва ДПА.

Подобно предупреждение отправиха и от Агенция "Пътна инфрасктруктура" в България.

Източник: БТА, Николай Станоев    
тежка катастрофа Полша загинали Рождество Христово челен удар заледени пътища пътни условия коледен трафик предупреждение България
