Изненадващ момент: Тръмп и Мъск един до друг на погребението на Чарли Кърк, стиснаха си ръцете

Двамата присъстваха на службата в памет на убития десен активист

22 септември 2025, 09:05

"Сега той е мъченик за свободата на Америка": Тръмп нарече покойния Чарли Кърк гигант на своето поколение
"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава
Т ехнологичният милиардер Илон Мъск присъства на службата в памет на убития десен активист Чарли Кърк, която се проведе в Глендейл, щата Аризона, предаде ДПА.

В кадри, излъчени на живо по телевизията, се видя как Мъск седна за кратко до президента Доналд Тръмп, разговаря с него, стисна му ръката и след това си тръгна. Той беше забелязан да разговаря с републикански политици и да маха на тълпата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Множество хора се стичат на погребението на Чарли Кърк

Мъск финансира президентската кампания на Тръмп с повече от 250 милиона долара и се превърна в доверен човек на републиканеца.

До края на май Мъск ръководеше комисията на Тръмп за съкращаване на разходите, Департамента за правителствена ефективност, чрез който осъществи значителни съкращения и намаляване на работни места, което доведе до сериозна реакция срещу собственика на Tesla.

По-късно отношенията им се влошиха след спор, излязъл отчасти в публичното пространство, относно подкрепена от Тръмп бюджетна мярка. Мъск заяви, че Тръмп не би стигнал до Белия дом без неговата подкрепа и свърза президента с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

След това Мъск призна, че някои от неговите коментари са били прекалени.

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

През юли той обяви планове за създаване на собствена политическа партия, които все още не са се реализирали.

Оттогава Мъск ограничи политическата си дейност главно до споделяне на десни възгледи в социалната си медийна платформа X, като се фокусира предимно върху управлението на Tesla.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
мъск тръмп чарли кърк погребение
