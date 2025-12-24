Свят

Бойните кораби Тръмп: Какво знаем за новия Златен флот на САЩ

24 декември 2025, 16:12
Източник: БТА/АР
Източник: БТА/АР

П ланът на президента Тръмп за нови американски бойни кораби изглежда следва мотото „по-голямото е по-добро“. Корабите от клас „Тръмп“ ще бъдат най-големите надводни бойни съдове в света и най-тежко въоръжените военни кораби, построени от САЩ след Втората световна война, според публично оповестени спецификации и анализ на изображенията, публикувани от Белия дом в понеделник, 22 декември, предаде New York Post

Първият кораб от класа, USS Defiant, е определен за централен елемент от преобразуването на ВМС на САЩ от администрацията на Тръмп, като ще бъде с дължина от 256 до 268 метра и ширина от 32 до 35 метра. При тегло от 30 000 до 40 000 тона, той ще бъде три до четири пъти по-голям от разрушителите клас „Арли Бърк“, които са основната част от флота на ВМС на САЩ. Освен това те са значително по-големи от всички други военни кораби в света – включително остаряващия руски ядрен крайцер от клас „Киров“. По-големи от тях биха били само самолетоносачите на САЩ, Великобритания, Франция и Китай. Корабът ще достига скорост до 30 възела, с екипаж от 650 до 680 души.

Очаква се класът „Тръмп“ да разполага със 128 клетки за вертикално изстрелване, способни да изстрелват крилати ракети Tomahawk и други ракети. Освен това ще има 12 далекобойни хиперзвукови ракети Conventional Prompt Strike, съобщи USNI News. Художествени визуализации на корабите показват също лазерни оръжия и релсови оръдия – технологии, които все още се разработват. Корабът ще използва газови турбини и дизелови двигатели за задвижване на електрическа мрежа, която ще захранва оръжейните системи и сензорите на кораба, според данни на ВМС. Неговата полетна палуба и хангар ще могат да приемат конвертоплани V-22 Osprey и най-новите вертикално излитащи самолети.

USS Defiant ще бъде първият кораб от „Златния флот“ на Тръмп, разширение на ВМС на САЩ. Тръмп заяви, че очаква флотът в крайна сметка да разполага с 20 до 25 от тези бойни кораби. Те ще бъдат въоръжени с най-новите технологии, включително изкуствен интелект и лазери с насочена енергия.

USS Defiant ще бъде най-големият надводен военен кораб на САЩ от 60 000-тонния боен кораб USS Missouri, който е предаден на ВМС през 1944 г. USS Missouri по-късно е мястото на официалното обявяване на капитулацията на Япония в края на Втората световна война. 

„Бойният кораб ще може да оперира самостоятелно, като част от ударна група самолетоносачи или да командва собствена надводна оперативна група в зависимост от мисията и заплахата“, заявиха от ВМС в информационен лист за USS Defiant. „С възможността да осигурява предно командване и контрол както за пилотирани, така и за безпилотни платформи, бойният кораб ще бъде критичен компонент за изпълнение на концепцията за военноморска война“, продължи прессъобщението.

„Не сме строили боен кораб от 1994 г. Тези авангардни кораби ще бъдат едни от най-смъртоносните надводни бойни кораби... освен нашите подводници“, каза Тръмп на презентация в понеделник, обявявайки новия флот. Корабът, заедно с останалите от „Златния флот“, ще бъде построен в САЩ, каза президентът, въпреки че отбеляза, че САЩ ще работят с други. Той не разкри дали това означава, че други страни ще участват в строителството.

Източник: New York Post    
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 9 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 9 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 8 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 9 часа

