Свят

Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Той обеща ответни действия

24 декември 2025, 18:12
Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа
Източник: gettyimages

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху обвини днес "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като офицер от армията беше ранен от взривно устройство в Рафах, и обеща ответни действия, предаде Ройтерс.

В изявление от кабинета на премиера се посочва, че "Хамас" трябва да спазва изцяло споразумението от октомври, като се отбелязва, че то предвижда отстраняването на радикалната групировка от властта в Газа, както и демилитаризация и дерадикализация на територията.

"Израел ще отговори по съответния начин", се добавя в изявлението.

По-рано израелската армия съобщи, че срещу военен автомобил в района на Рафах, в най-южната част на Газа, е било използвано  взривно устройство и че един офицер е бил леко ранен.

Насилието в ивицата затихна, но не е спряло, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври, а страните редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, отбелязва Ройтерс. Министерството на здравеопазването в Газа твърди, че Израел е убил повече от 400 души в тази  територията откакто примирието е влязло в сила.

План от 20 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп през септември, призова за първоначално примирие, последвано от стъпки към по-широк мир. В крайна сметка той призовава "Хамас" да се разоръжи и да няма управленска роля в Газа, а Израел да се изтегли от територията, която е в руини след две години война.

Страните в конфликта не са се съгласили напълно с всичко в плана, отбелязва Ройтерс.

"Хамас" заяви, че ще предаде оръжията си само ако бъде създадена палестинска държава.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Бенямин Нетаняху Хамас Ивицата Газа прекратяване на огъня нарушаване на споразумението взривно устройство ответни действия демилитаризация план на Тръмп палестинска държава
Последвайте ни

По темата

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Кметът на София и Никола Цолов с празнична разходка на коледно влакче

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Путин награди Мария Захарова с орден

Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 11 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 12 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 11 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 11 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво каза Мерц в традиционното си коледно послание</p>

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Свят Преди 2 минути

Германският канцлер призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Свят Преди 10 минути

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Челна катастрофа в Полша уби шест души в навечерието на Рождество

Свят Преди 1 час

Самоличността им за момента не е установена

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Свят Преди 1 час

Преговорите се състоят два дни след специална среща в Куала Лумпур на външните министри от Югоизточна Азия

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

България Преди 2 часа

Номер 9 зад Грозданов остана словенецът Ян Кожамерник, а десети е чехът Патрик Индра

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

3 коледни десерта с изненадващи ползи за здравето

Любопитно Преди 2 часа

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти в руската Тулска област съобщиха за пожар в индустриален обект след украинска атака с дронове

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

Свят Преди 3 часа

Латинският патриарх на Йерусалим ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем

<p>Спектакъл от лава -&nbsp;Килауеа изригна отново</p>

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Свят Преди 3 часа

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 3 часа

Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

<p>Израел уби финансист на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа

Свят Преди 3 часа

Той бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

ЕС осъди забраната на САЩ за визи на петима европейци

Свят Преди 4 часа

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

Любопитно Преди 4 часа

Според експерт, всяка една играчка от този "черен списък" може да прати детето ви на операционната маса

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Свят Преди 4 часа

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

Очаква ни студен и снежен януари

Очаква ни студен и снежен януари

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Десподов: Здрасти, къде е куфарчето?

Gong.bg

Маги Корсейро подлуди феновете си със снимка в оскъдно облекло

Gong.bg

Сняг заваля на прохода Шипка

Nova.bg

Шестима загинаха при тежка катастрофа между две коли в Полша

Nova.bg