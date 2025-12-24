Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Алекс Грозданов в топ 10 на престижна класация на Volleyball World

С итен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка".

Източник: БГНЕС

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса.

Снегопочистващата фирма, отговаряща за участъка, е в пълна готовност и следи непрекъснато обстановката. При евентуално засилване на валежите е осигурена необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване.

Източник: БГНЕС

От Агенция „Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.