Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода,

24 декември 2025, 18:19
С итен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка".

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса.

Снегопочистващата фирма, отговаряща за участъка, е в пълна готовност и следи непрекъснато обстановката. При евентуално засилване на валежите е осигурена необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване.

От Агенция „Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.

